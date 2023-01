Vini mérite plus de respect de la part des adversaires, des fans

Carlo Ancelotti a appelé à ce que Vinicius Junior soit “plus respecté” après la victoire 2-0 du Real Madrid à l’Athletic Club dimanche, affirmant que l’attaquant est ciblé par les joueurs et les fans de l’opposition.

L’entraîneur madrilène a dû calmer Vinicius pendant la seconde moitié du match à San Mames après avoir été irrité par certains des défis des joueurs de l’Athletic.

Ancelotti a ensuite remplacé l’international brésilien à la 83e minute après avoir lui-même reçu un carton jaune.

“J’ai dit [Vinicius] jouer son jeu”, a déclaré Ancelotti lors de sa conférence de presse d’après-match. “C’est avant tout un grand joueur. Mais il est très sensible… tout le monde le pousse. Des adversaires lui donnent des coups de pied, des supporters adverses, parfois des arbitres. Aujourd’hui, il a reçu un carton jaune, mais il a reçu beaucoup de coups de pied.

“Nous devons nous rappeler qu’il est très jeune et qu’il subit la pression de tout le monde. Parfois, il perd peut-être sa concentration, mais il est très jeune. Je l’aime. Nous voulons qu’il soit un peu plus respecté par tout le monde.”

Vinicius a affronté des adversaires à plusieurs reprises cette saison, y compris un incident à Majorque en septembre qui a conduit leur capitaine Antonio Raillo à qualifier le style de jeu de l’attaquant de “provocateur”.

Il a également été victime de chants racistes de supporters de l’opposition, accusant LaLiga de “ne rien faire” pour régler le problème.

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, affirme que Vinicius Junior est ciblé par les joueurs et les fans de l’opposition. Ion Alcoba/Images sportives de qualité/Getty Images

La victoire de Madrid dimanche signifie qu’ils suivent le rythme des leaders de Barcelone en tête du classement de la Liga, avec un écart entre eux de trois points après la victoire 1-0 du Barca sur Getafe.

Ancelotti a reposé Luka Modric et Toni Kroos pour la victoire de Madrid à l’Athletic, commençant Dani Ceballos au milieu de terrain après avoir inspiré une victoire 3-2 à Villarreal lors des huitièmes de finale de la Copa del Rey en milieu de semaine.

“Un risque? Non”, a déclaré Ancelotti, interrogé sur le banc Modric et Kroos. “Je ne pense pas. C’est un moment de la saison où il est important d’avoir des joueurs plus motivés.

“C’est un moment exigeant. Ceballos et [Marco] Asensio le méritait, avec ce qu’ils ont fait contre Villarreal. Toni a joué tous les matchs et peut-être qu’un repos lui fait du bien. Luka aurait pu jouer mais j’ai choisi ça [team] et ça s’est bien passé.”