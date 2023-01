Vingt-quatre heures de terreur alors que la violence des cartels engloutit la ville mexicaine

Álvaro Arandas s’approchait du comptoir d’enregistrement de l’aéroport international de Culiacán lorsque le pandémonium a commencé.

“On pouvait entendre la fusillade – des explosions énormes, tellement de bruit”, a déclaré l’homme d’affaires mexicain, qui avait prévu de prendre un vol pour la ville orientale de San Luis Potosí.

Au lieu de cela, Arandas s’est retrouvé à se cacher alors que les forces de sécurité et les hommes armés du cartel se battaient pour le contrôle d’un aérodrome qui était devenu la dernière ligne de front d’un conflit de drogue en Amérique latine qui fait des dizaines de milliers de morts chaque année.

“Il y avait de la panique… les gens ont abandonné leurs sacs et leurs téléphones, ils ont tout abandonné, pour se mettre à l’abri”, se souvient l’homme de 32 ans des affrontements juste après 8 heures du matin jeudi.

Vingt-quatre heures plus tard, Arandas est resté bloqué à l’intérieur de l’aéroport, alors que les troupes mexicaines se battaient pour reprendre le contrôle total de la capitale de l’État de Sinaloa après l’arrestation de l’un des hommes les plus recherchés du pays, Ovidio Guzmán, a déclenché une journée d’effusion de sang et de chaos.

Au moins 29 personnes sont mortes, dont 10 militaires et 19 tireurs présumés du cartel, tandis que 35 soldats ont été blessés.

Et Guzmán, le fils de 32 ans de l’ancien chef du cartel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, était derrière les barreaux à Mexico après le dernier chapitre sanglant de l’histoire du domaine du nord-ouest de sa famille.

“Personne n’est au-dessus des lois”, a déclaré vendredi la chef de la sécurité mexicaine, Rosa Icela Rodríguez, alors qu’elle célébrait la détention de Guzmán à la veille de la visite la semaine prochaine de Joe Biden.

La journée dramatique de Culiacán a commencé jeudi vers 4h40 du matin, selon le journal local Noroeste.

À 35 miles au nord de la capitale, près d’une communauté rurale de pêcheurs appelée Jesús María, les forces de sécurité ont affirmé avoir repéré un convoi d’environ 25 véhicules du cartel dans lequel leur cible – AKA “El Ratón” (La souris) – était censée être en voyageant.

Sept soldats ont été tués dans la fusillade qui a suivi entre les troupes et les gangsters avec des mitrailleuses de calibre .50 désespérées d’éviter l’arrestation de Guzmán, un trafiquant présumé de cocaïne, de marijuana et de méthamphétamine pour l’arrestation duquel les États-Unis avaient offert une récompense de 5 millions de dollars.

Un vaisseau de combat Black Hawk a percuté une cible avec une mitrailleuse à six canons de 3 000 coups par minute similaire à celle des troupes américaines utilisées au Vietnam.

Finalement, Guzmán a été arrêté – mais le pire était encore à venir, alors que des bandits armés du cartel maraudaient dans l’État de Sinaloa, incendiant des véhicules, bloquant des routes et essayant de prendre le contrôle de l’aéroport de Culiacán pour empêcher les autorités d’extraire leur chef.

“Nous demandons aux citoyens de ne pas sortir”, a tweeté le secrétaire à la sécurité de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, alors que le chaos se propageait. “Nous vous donnerons plus d’informations dès que nous le pourrons.”

Alors que l’épidémie de violence au Mexique fait rage, les autorités semblent impuissantes à l’arrêter Lire la suite

L’ancien chef de la Drug Enforcement Agency (DEA), Mike Vigil, a déclaré que les autorités mexicaines étaient en partie responsables de la réponse du cartel à l’arrestation de Guzmán.

Lorsque le patron de la drogue a été brièvement détenu en octobre 2019, le président Andrés Manuel López Obrador a ordonné de manière controversée aux troupes de le libérer après que des gangsters aient paralysé la ville en une journée connue sous le nom de «jeudi noir» de Culiacán.

“Nous ne voulons pas la guerre”, a déclaré à l’époque López Obrador, mieux connu sous le nom d’Amlo.

Vigil a déclaré que la décision d’Amlo avait envoyé un message clair aux dirigeants des deux groupes criminels organisés les plus redoutés du Mexique, les cartels Sinaloa et Jalisco New Generation, “que si un membre dirigeant du cartel était capturé et que vous génériez une violence généralisée, il y avait un bon possibilité qu’ils soient libérés ».

C’est ainsi que jeudi matin, des hommes armés de Sinaloa ont décidé de semer la pagaille.

“De toute évidence, ils ont élaboré un plan pour boucler toute la ville s’ils en ont besoin”, a déclaré Vigil. « La réaction est équivalente à toute armée bien entraînée. Ils savent exactement ce qu’ils doivent faire. Tout le monde a des responsabilités.

01:18 Un cartel mexicain cible l’aéroport et bloque les routes après la capture du fils d’El Chapo – vidéo

Une partie de leur plan semble avoir été de réquisitionner l’aéroport de Culiacán et d’empêcher les avions militaires d’y atterrir pour évacuer leur prisonnier de haut niveau.

Alors qu’Arandas arrivait à l’enregistrement, des gangsters ont ouvert le feu sur des avions militaires et civils – certains toujours en vol – ainsi que sur des bâtiments de l’aéroport, a déclaré vendredi aux journalistes le secrétaire mexicain à la Défense, Luis Cresencio Sandoval.

“Deux avions de l’armée de l’air … ont dû effectuer des atterrissages d’urgence”, après avoir été touchés par “un nombre considérable” de balles de cartel, a admis Sandoval dans un récit officiel époustouflant de la violence guerrière.

Les avions ciblés comprenaient le vol d’Aeroméxico à 8 h 24 vers Mexico, dont les passagers déconcertés ont été filmés accroupis pour se mettre à l’abri entre ses sièges bleu foncé alors que l’assaut se déroulait autour d’eux. “Pourquoi?” on peut entendre un enfant effrayé demander à un parent.

Certains analystes pensent que l’arrestation de Guzmán était destinée à être un geste envers Biden, qu’Amlo doit rencontrer lundi à Mexico pour discuter de questions telles que la migration et la sécurité, y compris le rôle du Mexique dans la crise du fentanyl aux États-Unis.

“Tout droit sorti du livre de jeu d’Amlo”, un ancien haut responsable de l’application des lois américaines au Mexique dit Vice. “Nous joue comme un violon.”

L’expert en sécurité Óscar Balderas a déclaré que la capture permettrait à Amlo de signaler aux États-Unis que le Mexique était capable de porter des coups efficaces au crime organisé. Guzmán était aussi un « trophée » national qu’Amlo pouvait utiliser pour affirmer que son «abrazos pas de balazos« (câlins pas balles) la politique de sécurité – qui place la lutte contre les racines sociales du crime au-dessus de la confrontation violente – fonctionnait. “C’est une démonstration que sa stratégie des câlins, pas des balles n’est pas une stratégie qui signifie l’impunité.”

Guide rapide L’évolution de la guerre contre la drogue au Mexique Spectacle Calderón envoie l’armée La « guerre contre la drogue » du Mexique a commencé fin 2006 lorsque le président de l’époque, Felipe Calderón, a ordonné à des milliers de soldats de descendre dans les rues en réponse à une explosion de violence horrible dans son État natal du Michoacán. Calderón espérait écraser les cartels de la drogue avec son assaut fortement militarisé, mais l’approche était contre-productive et a exigé un bilan humain catastrophique. Alors que l’armée mexicaine passait à l’offensive, le nombre de morts a atteint de nouveaux sommets et des dizaines de milliers de personnes ont été chassées de chez elles, ont disparu ou ont été tuées. Stratégie pivot Simultanément, Calderón a également commencé à poursuivre la soi-disant «stratégie de la cheville ouvrière» par laquelle les autorités cherchaient à décapiter les cartels en ciblant leurs dirigeants. Cette politique a donné lieu à des scalps très médiatisés – notamment Arturo Beltrán Leyva qui a été abattu par des marines mexicains en 2009 – mais n’a pas non plus fait grand-chose pour ramener la paix. En fait, beaucoup pensent que de telles tactiques n’ont servi qu’à pulvériser le monde du crime organisé, créant encore plus de violence alors que de nouvelles factions moins prévisibles se disputaient leur part du gâteau. Sous le successeur de Calderón, Enrique Peña Nieto, la rhétorique du gouvernement sur la criminalité s’est adoucie alors que le Mexique cherchait à se débarrasser de sa réputation de siège de certains des groupes mafieux les plus meurtriers du monde. Mais les politiques de Calderón ont largement survécu, les autorités ciblant d’éminents chefs de cartel tels que Joaquín “El Chapo” Guzmán de Sinaloa. Lorsque « El Chapo » a été arrêté début 2016, le président mexicain s’est vanté : « Mission accomplie ». Mais les violences ont continué. Au moment où Peña Nieto a quitté ses fonctions en 2018, le Mexique avait subi une autre année record de meurtres, avec près de 36 000 personnes tuées. “Câlins pas balles” Le populiste de gauche Andrés Manuel López Obrador a pris le pouvoir en décembre, promettant un changement radical de tactique. López Obrador, ou Amlo comme la plupart l’appellent, a juré de s’attaquer aux racines sociales du crime, offrant une formation professionnelle à plus de 2,3 millions de jeunes défavorisés risquant d’être pris au piège par les cartels. « Il sera pratiquement impossible de parvenir à la paix sans justice et [social] bien-être », a déclaré Amlo, promettant de réduire le taux de meurtres d’une moyenne de 89 meurtres par jour avec sa doctrine « des câlins, pas des balles ». Amlo s’est également engagé à présider des réunions de sécurité quotidiennes à 6 heures du matin et à créer une “garde nationale” forte de 60 000 hommes. Mais ces mesures n’ont pas encore porté leurs fruits, la nouvelle force de sécurité étant principalement utilisée pour chasser les migrants d’Amérique centrale. Le Mexique subit désormais en moyenne environ 96 meurtres par jour, avec près de 29 000 personnes tuées depuis l’arrivée au pouvoir d’Amlo. Est-ce que cela a été utile? Merci pour votre avis.

Vigil a qualifié la capture de Guzmán – qui était transporté à Mexico par hélicoptère – de « victoire pour la justice et l’État de droit ».

Mais il a déclaré que le cartel de Sinaloa était une organisation si vaste et dirigée horizontalement qu’il était peu probable que son arrestation fasse une différence majeure dans ses opérations illégales.

Révélé : comment le cartel mexicain de Sinaloa a créé un réseau mondial pour contrôler le commerce du fentanyl Lire la suite

« Ils opèrent sur six des sept continents. Le seul continent sur lequel ils n’opèrent pas est l’Antarctique parce que les pingouins n’ont pas d’argent pour acheter de la drogue », a plaisanté Vigil, ajoutant : «[This is] n’aura aucun impact sur la violence au Mexique ou sur les drogues entrant aux États-Unis, en particulier le fentanyl, qui est la crise majeure que nous avons.

Vendredi après-midi, la violence semblait s’être calmée à Culiacán. Les rues fantomatiques de la ville ont commencé à se remplir lorsque les barrages routiers du cartel ont été démantelés, bien que le secrétaire à la Sécurité de l’État ait dit aux habitants de conduire avec leurs vitres baissées si elles étaient teintées.

Peu de gens s’attendent à ce que le calme dure longtemps. Certains craignent une lutte de pouvoir entre un cartel affaibli de Sinaloa et ses rivaux de Jalisco. D’autres soupçonnent qu’une confrontation se prépare entre les quatre fils d’El Chapo, connus sous le nom de Los Chapitos, et des gangsters fidèles au légendaire chef du cartel Ismael “El Mayo” Zambada.

Vigil a averti que si la normalité était peut-être revenue dans les rues de Culiacán, les patrons du cartel ordonneraient bientôt à leur « armée d’assassins » de se venger des responsables militaires et de leurs familles pour l’arrestation de Guzmán.

“Ils ne laisseront pas cela subsister”, a-t-il déclaré.