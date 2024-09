Vingt-quatre employés d’Annapurna Interactive démissionnent alors que le projet de scission de la division échoue

Vingt-quatre employés d’Annapurna Interactive ont quitté l’entreprise après que le projet de scission de la division du studio Megan Ellison avec l’ancien président du département, Nathan Gary, a échoué. Si la scission avait eu lieu, Annapurna Interactive serait restée concentrée sur les jeux indépendants.

La division Annapurna Interactive reste opérationnelle, a-t-on appris, avec quelques employés en place. Il est prévu de recruter du personnel de renfort. La semaine dernière, il a été signalé que Gary a quitté l’entreprise aux côtés des directeurs des jeux, Deborah Mars et Nathan Vella. Hector Sanchez, qui a lancé la division en 2016, est parti puis revenu avant le départ du trio, a été nommé président des médias interactifs et nouveaux.

« Annapurna Interactive n’existerait pas sans le soutien exceptionnel de Megan pour ces histoires, qui n’étaient racontées nulle part ailleurs dans le monde du jeu vidéo », a déclaré Sanchez dans un communiqué. « Elle a vu quelque chose il y a près de dix ans qu’aucun autre bailleur de fonds avec qui nous avons discuté n’avait vu. Chaque conversation que nous avons eue avec nos partenaires de développement cette semaine a renforcé notre décision de revenir et de travailler aux côtés de Megan pour soutenir nos artistes et l’ensemble de notre gamme de jeux existante. »

La directrice d’Annapurna, Megan Ellison, a déclaré dans un communiqué obtenu par Deadline : « Notre priorité absolue est de continuer à soutenir nos partenaires développeurs et éditeurs pendant cette transition. Nous nous engageons non seulement à poursuivre notre gamme de jeux existante, mais également à étendre notre présence dans l’espace interactif, tout en continuant à rechercher des opportunités pour adopter une approche plus intégrée de la narration linéaire et interactive dans le cinéma et la télévision, les jeux et le théâtre. »

La bibliothèque de jeux Annapurna Interactive comprend des aventures de chats à la troisième personne Errer, Ce qui reste d’Edith Finch, Les contrées sauvages, Silent Hill : La chute de la ville et Blanc fluoparmi plusieurs autres. Errer il s’est vendu à plusieurs millions d’exemplaires au cours de son premier mois de sortie et a également remporté des prix de jeu.

Bloomberg a été le premier à avoir eu connaissance de la démission du personnel d’Annapurna Interactive.

