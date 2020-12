Vingt-quatre chiots découverts dans des conditions sordides à l’arrière d’une camionnette ont été rapatriés avec les policiers qui les ont secourus.

Plus de 40 chiens, dont des chihuahua, des border collies et des beagles, ont été retrouvés entassés dans des caisses en août, tous en mauvaise santé.

Deux membres du public inquiets avaient appelé la police après avoir été témoins d’une scène inquiétante à Cheltenham, Gloucestershire.

Une camionnette a ensuite été arrêtée sur la M6 avec les animaux malnutris entassés à l’intérieur – tous souffrant sans nourriture ni eau.

La police a d’abord cru que les chiens, âgés de cinq à huit semaines, avaient été volés, mais pense maintenant qu’ils étaient en voyage depuis une ferme à chiots.

Selon le PDSA, beaucoup de mères sont abandonnées dans les élevages de chiots une fois qu’elles cessent d’être utiles pour la reproduction, tandis que certains chiots mourront en raison de leur mauvaise santé et des conditions dans lesquelles ils sont maintenus.

Plusieurs chiots sont morts des suites de leur traitement choquant – mais 24 ont été soignés et ont maintenant été réintégrés dans la famille des policiers.

Le Gloucestershire Constabulary, qui a dirigé l’opération, a ajouté que plusieurs avaient été adoptés par les personnes impliquées dans l’effort de sauvetage.

DCI Claire Nutland a déclaré: « Je voudrais adresser un grand merci à Wood Animal Hospital et à Rushwood Kennels dans le Gloucestershire, ainsi qu’à White House Vets et Brookend Kennels à Malvern.

«Leur aide considérable depuis l’été a été fantastique et très appréciée.

« Un remerciement spécial doit également aller à la comportementaliste locale Estelle Vickery de Little Paws Behavior and Training, qui a fait don d’une grande partie de son temps gratuitement pour effectuer des contrôles à domicile et fournir un soutien pour s’assurer que les chiots ont le meilleur départ dans leur nouveau sauvetage. maisons après le pire début de leur vie.

«Enfin, la gendarmerie tient à remercier les membres du public qui ont pris le temps de signaler cet incident.

«Sans leur aide, ces chiots auraient été livrés dans tout le pays et beaucoup d’autres seraient morts sans soins vétérinaires urgents.

«Il est vital que les gens signalent les activités suspectes à la police et la cruauté ou la négligence envers les animaux à la RSPCA afin de s’attaquer à ce problème mondial.

Le commissaire à la police et au crime, Martin Surl, a ajouté: « Une approche compatissante envers tous les animaux ne fait pas partie du plan de la police et de la criminalité par accident. C’est parce que le chef de la police et moi prenons cela très au sérieux.

«C’est une histoire avec une fin heureuse, mais elle aurait tout aussi bien pu aller dans l’autre sens.

« J’espère que cela encourage les gens à penser que s’ils découvrent des signes de cruauté envers les animaux ou négligent de se manifester, leurs préoccupations seront correctement étudiées par la gendarmerie. »

Les fermes à chiots sont des éleveurs commerciaux où plusieurs chiens sont continuellement élevés et les chiots sont vendus à but lucratif.

Ils sont gardés dans de mauvaises conditions, souvent sans tests de santé avant la reproduction, ou vérifiés après la naissance et sont rarement vaccinés.

Ils sont soumis à beaucoup de stress pendant le transport et sont généralement sous-alimentés, ce qui signifie qu’ils sont plus susceptibles de tomber malades.

Les chiots adultes et nouveau-nés ont rarement une interaction avec des personnes ou des maisons familiales normales, et sont donc mal socialisés, ce qui peut entraîner des problèmes de comportement à l’avenir.

Un homme a été arrêté dans le cadre de l’incident après l’arrêt de la camionnette plus tôt cette année.

L’enquête sur l’homme de 24 ans, originaire de Durham, est en cours, a annoncé la police.