Vingt morts “dont des enfants” après qu’un convoi civil a été touché par un bombardement russe lors d’une attaque “cruelle”

Au moins 20 personnes – dont des enfants – ont été tuées après que les troupes maléfiques de Poutine ont bombardé un convoi civil tentant de fuir de violents combats.

Le service de sécurité ukrainien a déclaré que l’attaque “cruelle” s’était produite dans une “zone grise” entre le territoire sous contrôle russe et sous contrôle ukrainien dans l’est du pays.

Sept véhicules civils ont été touchés, faisant au moins 20 morts Crédit : Telegram/@synegubov

Les autorités ukrainiennes ont déclaré que des flics avaient découvert la scène horrible jeudi Crédit : Telegram/@synegubov

Des images choquantes ont montré les restes calcinés des civils qui avaient tenté de fuir Crédit : Telegram/@synegubov

Sept véhicules ont été touchés dans le bombardement entre Svatove occupée dans la région de Lougansk et Kupiansk sous contrôle ukrainien que Kyiv a repris le mois dernier, a indiqué le service de sécurité.

Des images choquantes du bombardement montraient des voitures incendiées à côté d’une voie ferrée et les restes calcinés des civils qui avaient tenté de fuir.

Deux corps ont été vus assis sur les sièges du conducteur de leurs voitures, l’un tenant toujours le volant.

Le bureau du procureur général d’Ukraine a déclaré que les flics avaient découvert la scène horrible près du village de Kurylivka jeudi – mais on pense que l’attaque s’est produite le 25 septembre.

Vasyl Malyuk, chef par intérim des services de sécurité ukrainiens, a déclaré: “Au moins 20 personnes sont mortes, dont 10 enfants.

“Une attaque brutale contre des civils a été menée par un groupe subversif et de renseignement des occupants – ils ont tiré à bout portant sur six vieilles voitures avec des armes légères et un camion Gazelle”, a-t-il déclaré.

L’Ukraine a déclaré qu’elle “ferait tout pour que les occupants répondent de ce crime sanglant”.

Oleg Sinegubov, chef de l’administration régionale de l’État de Kharkiv, a qualifié l’attaque de “cruauté sans justification”.

Une enquête préliminaire a été ouverte, ont indiqué les autorités ukrainiennes.

Les troupes russes se sont retirées d’une grande partie de la région de Kharkiv après une contre-offensive ukrainienne éclair le mois dernier – mais elles ont continué à bombarder la région.

Cela survient quelques jours seulement après qu’une trentaine de personnes ont été tuées après qu’une frappe de missile russe écœurante a visé un autre convoi civil sauvant des familles dans l’Ukraine “annexée”.

L’attaque d’horreur à Zaporizhzhia est survenue quelques heures avant que Poutine ne déclare quatre régions d’Ukraine faisant partie de la Russie dans une escalade de sa guerre de sept mois.

Des images montraient des véhicules incendiés et des corps gisant sur le sol sur le marché automobile tentaculaire d’Orekhovo après l’attaque du missile.

Oleksandr Starukh, gouverneur régional de Zaporizhzhia, a déclaré que le convoi avait prévu de se rendre dans le territoire occupé par la Russie pour récupérer leurs familles et les emmener en lieu sûr.

Le missile a laissé un énorme cratère dans le sol près des deux rangées de véhicules, les vitres des voitures et des camionnettes ont été soufflées après avoir été pulvérisées par des éclats d’obus lors de l’impact de la frappe.

Des feuilles de plastique ont été vues drapées sur les corps d’une femme et d’un jeune homme dans une voiture verte, tandis que deux autres personnes ont été retrouvées mortes dans une camionnette blanche aux vitres soufflées.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié les troupes de Poutine de « scélérats assoiffés de sang » en réponse à l’horrible attaque à la roquette.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que la Russie utilisait de plus en plus des missiles anti-aériens pour mener des attaques au sol, probablement en raison d’un manque de munitions.

Un responsable par procuration du Kremlin dans la région a nié que l’armée russe était derrière l’attaque – et a blâmé l’Ukraine.

Les bombardements russes se sont intensifiés après que Moscou a illégalement annexé une partie du territoire ukrainien dans une forte escalade de la guerre.

Le fournisseur ukrainien d’énergie nucléaire a déclaré samedi que les forces russes avaient bandé les yeux et détenu le chef de la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

Energoatom a déclaré que les troupes russes avaient enlevé Ihor Murashov, le directeur général de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, vers 16 heures vendredi – quelques heures seulement après que Poutine ait signé les traités pour absorber le territoire ukrainien contrôlé par Moscou en Russie.

La société nucléaire d’État a déclaré que les troupes russes avaient arrêté la voiture de Murashov, lui avaient bandé les yeux et l’avaient emmené dans un lieu tenu secret.

Les combats acharnés surviennent à un moment charnière de la guerre de Poutine.

Alors qu’il fait face aux gains ukrainiens sur le champ de bataille, le tyran a intensifié ses menaces de force nucléaire et a utilisé sa rhétorique anti-occidentale la plus agressive à ce jour dans un discours décousu vendredi.

Malgré l’accaparement éhonté des terres par Poutine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a juré de continuer à se battre pour libérer les régions annexées et d’autres zones occupées par la Russie.

Des responsables ukrainiens ont déclaré que leurs forces avaient encerclé quelque 5 000 soldats russes qui tentaient de tenir la ville orientale de Lyman, située à Lougansk – l’une des quatre zones annexées.