Vingt-et-une femmes entrepreneures remarquables nommées 2024 Femmes d’influence canadiennes RBC

TORONTO (ONTARIO) – Aujourd’hui, Femmes d’influence+ a fièrement annoncé les finalistes du Prix ​​canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC 2024. Pour souligner 32 ans d’excellence, les nominations de cette année proviennent de tous les coins du pays, mettant en valeur le talent et l’innovation incroyables des femmes entrepreneures de partout au Canada. Parmi un bassin de candidates remarquables, 21 leaders ont été sélectionnées comme finalistes dans sept catégories de prix. De plus, cinq entrepreneurs dynamiques recevront le prix Ones to Watch, qui récompense les réalisations impressionnantes d’entreprises de moins de trois ans.

Les finalistes de cette année représentent un large éventail d’industries, notamment le cinéma et la télévision, la construction, la réconciliation économique, l’hôtellerie, la formation professionnelle, le placement professionnel, l’intelligence artificielle (IA), la médecine et le droit.

« Les finalistes de 2024 illustrent l’impact remarquable des femmes entrepreneures dans le monde des affaires d’aujourd’hui », a déclaré le Dr Rumeet Billan, PDG de Women of Influence+. « Elles dirigent avec détermination, inspirent par l’action et démontrent le pouvoir de la vision et de l’engagement. Nous sommes fiers de mettre en lumière leurs réalisations et d’ouvrir la voie à une nouvelle génération de leaders qui continueront à conduire des changements significatifs. »

Les gagnants seront annoncés et célébrés en personne à l’ 32e gala annuel de remise des prixle vendredi 8 novembre 2024. Cet événement inspirant sur tapis rouge aura lieu une fois de plus au Ritz-Carlton de Toronto. Au cours de cet événement spécial, les nominés, les dirigeants, les dignitaires et les invités de marque de l’industrie se réuniront pour une soirée de célébration et de connexion significative avec des dirigeants d’entreprises et d’organismes sans but lucratif de partout au pays.

Les participants auront l’occasion d’obtenir des informations auprès de chefs d’entreprise, de participer à des discussions engageantes et de réseauter avec des professionnels dédiés à la promotion de la croissance.

Les Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC récompensent les femmes propriétaires d’entreprise et les dirigeantes d’organismes sans but lucratif de partout au Canada qui apportent une contribution impressionnante et substantielle à l’économie locale, nationale ou mondiale. Ces prix mettent en lumière des femmes d’affaires exceptionnelles de trois grandes régions du Canada : l’Est, le Centre et l’Ouest.

Les commanditaires principaux des prix 2024 sont RBC, Telus Santé et Bell, Deloitte étant le partenaire officiel de Due Diligence. Les commanditaires des cadeaux sont Bulova et Dean Davidson.

« Nous sommes fiers de souligner les réalisations remarquables des finalistes de nos prix 2024 », a déclaré Sean Amato-Gauci, chef de groupe, Services bancaires aux entreprises, Banque Royale du Canada. « Il est inspirant de constater l’influence vitale des femmes entrepreneures de partout au Canada qui sont des chefs de file dans leur secteur tout en encadrant d’autres et en créant des occasions qui améliorent des communautés entières. Reconnaître et soutenir leur réussite est essentiel pour favoriser un environnement commercial plus inclusif et encourager la prochaine génération de femmes entrepreneures à concrétiser leurs visions. »

Tous les candidats doivent soumettre des candidatures complètes, qui sont examinées et jugées par un panel de chefs d’entreprise éminents, et soumises à un examen de diligence raisonnable mené par Deloitte.

Lauréats du prix Ones to Watch 2024 :

Michele Tung, propriétaire de Modular Building Technologies Corp.

Geena Jackson, Bears’ Lair TV (Sparkly Frog Clan Productions)

Stephanie Curcio, NLPrevets

Melissa Munro, Héros de la santé

Marie-Claude Vaillant, Van Trotter

Finalistes des Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC 2024 :

Prix ​​de la micro-entreprise

Ouest: Meghan Duffy, Black Watch Entertainment

Central: Judy Lui, Votre histoire, services de conseil

Est: Nadine Bernard, Indigevisor

Prix ​​Start-Up

Ouest: Robyn Mair et Monika Scott, Mint Cleaning

Central: Emily Hosie, Rebelstork

Est: Norah Galea, Frappe trois fois

Prix ​​Momentum RBC

Ouest: Amber Gunderson, ChamClad

Central:Nuit Régulière, PAI Restaurant Inc.

Est: Dr Lesley Steele, Groupe vétérinaire Steele

Prix ​​du changement social : Impact régional

Ouest: Marcia Nozick, EMBERS

Central: Stachen Frederick, Centre de lignes de front de Weston

Est: Erika Shea, New Dawn Enterprises Ltd.

Prix ​​du changement social : Impact national

Central: Rosalind Lockyer, Centre PARO pour l’entreprise des femmes

Central: Kelly Hoey, HIEC

Est: Carolynn Dubé, Fertility Matters Canada

Prix ​​de l’innovation

Ouest: Sandra Phillips, movmi

Central: Shari van de Pol, CATTLEytics

Est: Wenwen Pei, La pensée marine

Excellence Prix

Ouest: Rain Emily (Shi Yu) Zhang, Willowest Enterprise Co. Ltd.

Central: Danielle Iampietro, Scarfone Hawkins LLP

Est: Isabelle Côté, Coffrages Synergie Coffrages

—30—

À propos des Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC

Les Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC sont des prix nationaux de premier plan qui récompensent les femmes entrepreneures les plus influentes du pays. Ces prix sont une initiative de Women of Influence+, une organisation mondiale primée qui se consacre à l’avancement des femmes en milieu de travail.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale dont l’approche est axée sur des objectifs et des principes visant à offrir un rendement de premier ordre. Notre succès repose sur plus de 100 000 employés qui mettent à profit leur imagination et leurs connaissances pour donner vie à notre vision, à nos valeurs et à notre stratégie afin que nous puissions aider nos clients à prospérer et les collectivités à prospérer. En tant que plus grande banque du Canada et l’une des plus grandes au monde, selon la capitalisation boursière, nous disposons d’un modèle d’affaires diversifié axé sur l’innovation et l’offre d’expériences exceptionnelles à plus de 18 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, consultez le site rbc.com.

Nous sommes fiers de soutenir un large éventail d’initiatives communautaires par le biais de dons, d’investissements communautaires et d’activités bénévoles des employés. Découvrez comment sur rbc.com/impact-social-communautaire.

À propos de Femmes d’Influence Worldwide Inc.

Chez Women of Influence+ (WOI+), notre philosophie est ancrée dans la volonté d’apporter des changements significatifs et efficaces. Nous y parvenons en nous plaçant, ainsi que notre communauté, dans des positions d’influence et de pouvoir, des lieux où nous pouvons conduire la transformation. Nous nous engageons à partager et à mettre en valeur les histoires de réussite sans filtre d’un groupe diversifié de modèles. Nous savons que lorsqu’elles sont bien racontées, depuis le podium ou la page, ces histoires non seulement inspirent, éduquent et créent des liens, mais elles commencent aussi à redéfinir nos perceptions des rôles et des capacités des sexes. Nous changeons le récit.

Suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Facebooket X

Pour toute demande d’entrevue ou pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Amanda Kruzich, directrice de programme, Femmes d’influence+, ak******@wo**************.ca

Lauren Ng, Communications d’entreprise, RBC, la*******@rb*.com