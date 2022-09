Vingt équipes participeront à la Delhi Golf Club League 2022 à partir du 29 septembre

Pas moins de 20 équipes, mettant en vedette certains des meilleurs talents de golf de la ville, se disputeront les grands honneurs lors de la deuxième édition de la Ligue des clubs de golf de Delhi, qui débutera le 29 septembre au club de golf historique de Delhi, ici.

La Ligue, qui comprendra 13 jours de golf acharné, se terminera par des finales le 22 octobre.

Les 20 équipes de la DGC League 2022 sont deux de plus que la saison inaugurale. Chaque équipe sera composée de 20 joueurs, soutenus par un mentor et un entraîneur. Le tournoi se jouera sur un format « Matchplay à quatre balles meilleures balles ».

A LIRE AUSSI : Eurosport L’Inde s’apprête à diffuser les matchs amicaux internationaux de football de l’Inde

“La Lloyd DGC League est fière d’avoir intégré les meilleures pratiques dans le format pour le rendre équitable, compétitif et agréable pour l’ensemble de l’écosystème de golf de DGC. Le programme de mentorat de la Ligue compte certains des meilleurs golfeurs indiens partageant leurs connaissances et leur expertise avec tous les membres, une opportunité d’apprentissage fantastique, en particulier les juniors », a déclaré le capitaine de DGC, le général de division AP Dere (retraité).

Certains des plus grands noms du monde du golf qui ont perfectionné leurs compétences au Delhi Golf Club sont impliqués dans la Ligue à différents niveaux, dont trois lauréats du prix Arjuna, à savoir Shiv Kapur, Nonita Lal Qureshi et Amit Luthra.

De plus, des piliers tels que Gaurav Ghei – le premier golfeur indien à se qualifier pour l’Open Championship ’97, Vivek Bhandari – vainqueur du Honda-Siel PGA Championship ’97, Arjun Singh – vainqueur du Wills Masters ’98, des habitués de l’Asian Tour – Chiragh Kumar et Amandeep Johl, les principales professionnelles du Ladies Tour Mehar Atwal et Ayesha Kapur, les meilleurs entraîneurs Jasjit Singh et Ajai Gupta sont impliqués dans la Delhi Golf Club League 2022.

« Le Delhi Golf Club produit des champions pour le golf indien. Nous avons produit jusqu’à 14 lauréats Arjuna et les golfeurs de notre écurie ont participé et remporté presque tous les circuits majeurs du monde », a déclaré le lieutenant-général Balbir Sandhu, président du comité d’organisation du tournoi, Delhi Golf Club League.

“Grâce à la Lloyd Delhi Golf Club League, nous souhaitons affiner davantage notre talent et continuer à fournir au golf indien et mondial des champions”, a-t-il ajouté.

La ligue se jouera en deux étapes – une étape Round Robin suivie d’une étape Knock-out. Lors de chaque match éliminatoire entre deux équipes, chaque équipe alignera 7 paires (14 joueurs). Une paire de chaque équipe jouera contre une paire de l’autre équipe dans un format Matchplay « quatre balles meilleures balles », tous les joueurs jouant avec 75 % de leurs handicaps d’origine. Les équipes obtiendront des points pour leurs victoires.

A LIRE AUSSI : L’olympienne Aditi Ashok et Diksha Dagar dirigeront l’Inde à l’Open indien féminin Hero 2022

Les 20 équipes ont été réparties en 4 groupes. Après la phase Round Robin, 2 équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase éliminatoire commençant par les quarts de finale. La finale se jouera le 22 octobre.

Les 20 équipes en compétition dans la Ligue sont : The A-Team, Sterling Swingers, Baale Golf, Eagles & Birdies, Christie’s Golf, SwingKKings, Shiva Motocorp. Land Rover, Bajaj Foundation, Tee Birds, The Pioneers, Team Coca-Cola, 24 Secure Lions, TEEm EDC, Athletic Drive, BMW-Deutsche Motoren, Delhi Tigers, Birdie Machine, Ardee Par Excellence, robo4me et Bi Luxury, avec le dernier trois étant de nouveaux entrants dans le domaine.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici