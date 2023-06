Vingt blessés dans une explosion près de la ville ukrainienne de Dnipro

Une explosion près de la ville de Dnipro, dans le centre de l’Ukraine, a touché une maison de deux étages, blessant 20 personnes, dont cinq enfants, tandis que les sauveteurs ont sorti les habitants des décombres, a déclaré le gouverneur régional.

Serhiy Lysak, écrivant sur l’application de messagerie Telegram, a déclaré que trois des enfants étaient dans un état grave. Au total, 17 personnes étaient soignées à l’hôpital.

Les médias ont indiqué que les équipes d’urgence avaient retiré quatre personnes des décombres dans la ville connue sous le nom de communauté Pidhorodnenska. Lysak a déclaré qu’un autre enfant était probablement encore piégé.

Des informations sur les réseaux sociaux ont indiqué qu’un missile russe avait provoqué l’explosion et qu’un bâtiment des services d’urgence avait également été touché.

Il n’y a eu aucune confirmation d’une frappe de missile par des responsables militaires ukrainiens.

Le président Volodymyr Zelenskiy, écrivant également sur Telegram, a déclaré que l’explosion s’était produite entre deux habitations.

« Malheureusement, il y a des gens sous les décombres », a écrit Zelenskiy. « Une fois de plus, la Russie prouve qu’elle est un État terroriste. »

Moscou nie que ses forces militaires ciblent des civils.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montraient des équipes de secours travaillant dans un bâtiment brisé et fumant au milieu de tas de matériaux de construction tordus.

Par ailleurs, Zelenskiy pense que l’Ukraine est prête pour une contre-offensive tant attendue pour libérer ses territoires de l’occupation russe, tandis qu’en Russie, les efforts de Moscou dans la guerre ont été critiqués.

« A mon avis, dès aujourd’hui, nous sommes prêts à le faire », a-t-il déclaré dans une interview au Wall Street Journal, que le journal américain a également publiée samedi sous forme de vidéo sur son site internet.

Zelensky a également déclaré que l’Ukraine aurait aimé avoir plus d’armes pour l’offensive contre l’invasion russe, mais ne pouvait pas attendre des mois de plus pour leur livraison.

« Nous croyons fermement que nous réussirons », a-t-il déclaré, selon la traduction du WSJ. « Je ne sais pas combien de temps cela prendra. »

Il a dit que le prix du succès serait élevé.

Depuis des mois, il y a eu des spéculations sur le début de l’offensive ; on disait parfois à Kiev que l’opération était déjà en cours.

Pendant ce temps, le chef de l’armée privée russe Wagner, Yevgeny Prigozhin, a accusé le ministère russe de la Défense d’avoir échoué.

« Le ministère ne peut rien faire. Il y a le chaos au sein du ministère », a-t-il dit, faisant également référence à la guerre défaillante contre l’Ukraine.

Prigozhin est un proche confident du président russe Vladimir Poutine. Il a déclaré qu’il marcherait lui-même dans la région avec ses troupes si l’armée russe n’y établissait pas l’ordre « le plus rapidement possible ».

« Il y a déjà une conquête du territoire qui s’y fait. Des gens pacifiques meurent », a déclaré Prigozhin.

« La population a besoin de protection. Nous n’attendrons pas d’invitation.

Cependant, a-t-il dit, l’armée russe doit fournir des munitions. « Sinon, comme on dit, nous serons assis sur nos culs nus sur le gel. »

Prigozhin a défendu sa critique du ministère russe de la Défense et de certaines parties du Kremlin dans un long discours sur Telegram. Il a récemment été menacé par l’armée du leader tchétchène Ramzan Kadyrov. Prigozhin a également été invité à s’abstenir de ses attaques publiques contre le ministère.

Il a depuis clarifié le différend par un appel téléphonique avec Kadyrov, a déclaré Prigozhin, tout en ajoutant qu’il refusait d’être muselé.

Prigozhin a répété qu’il était d’accord avec Kadyrov sur le fait qu’il faudrait une mobilisation générale et la loi martiale pour gagner la guerre – des mesures que le Kremlin a jusqu’à présent refusé de prendre.

Cependant, le ministère russe de la Défense a déclaré qu’il avait augmenté le nombre de points de rassemblement pour recruter des volontaires pour la guerre.

Il y a plus de points de ce type et plus d’instructeurs pour travailler avec les candidats, a indiqué le ministère. Cela permettrait de signer plus de contrats avec des citoyens pour servir dans la guerre.

Le nombre de candidats qui « veulent combiner leur vie avec le service militaire » a augmenté dans une « mesure significative », a indiqué le ministère.

Ces efforts sont désormais organisés plus efficacement dans la région de Moscou et dans la région de Bashkir, a-t-il ajouté.

Le groupe Wagner recrute également des volontaires, offrant des salaires équivalant à plus de 2 000 dollars américains (3 025 dollars australiens), soit bien plus que ce que les Russes gagnent en moyenne.

