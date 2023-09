Vingt ans plus tard, les champions d’État d’Oswego 2003 savourent encore leurs souvenirs. « Nous avions un si bon groupe de gars » – Shaw Local

Jeff Ziemnik et Adi Pynenburg partagent un lien dont les racines se trouvent sur le gazon du stade Ken Pickerill d’Oswego et qui se poursuivent au-delà du football jusqu’à ce jour.

Oswego, promotion 2004, les deux hommes vivent toujours à côté l’un de l’autre. Tous deux étaient les témoins l’un de l’autre lors de leurs mariages. Tous deux entraînent leurs fils au sein de l’OYTF.

Les images risquent d’être floues sur 20 ans. Une cassette VHS du jeu final est nécessaire pour rafraîchir la mémoire. Mais ce moment n’a toujours pas de prix.

Ziemnik, le quart-arrière de l’équipe d’Oswego en 2003, et Pynenburg, un ailier rapproché/secondeur, figuraient parmi les anciens joueurs reconnus vendredi soir dans le cadre du 20e anniversaire de l’équipe des Panthers qui a remporté le championnat d’État de classe 7A.

« Ce sont vraiment les relations qui me viennent à l’esprit à propos de cette équipe, c’est pour cela que la plupart des gens jouent », a déclaré Pynenburg, maintenant pompier à Glenview, marié à son amie de lycée et mère de trois garçons. « Nous étions si spéciaux parce que nous avions un si bon groupe de gars qui étaient amis sur et en dehors du terrain. Beaucoup de ces amitiés perdurent encore aujourd’hui. Nous avions un bon groupe de gars qui restaient en contact. C’est cool de voir ces relations.

Ziemnik a déclaré qu’il ne se serait pas souvenu de grand-chose du match de championnat d’État de classe 7A de 2003, la victoire 28-21 d’Oswego en double prolongation contre Libertyville, si on lui avait posé des questions à ce sujet il y a trois mois. Les souvenirs sont revenus lorsqu’une cassette VHS du match a été retirée lors d’un rassemblement d’été à Pynenburg pour que les garçons puissent la voir.

« Premier jeu du match, ils ont amené le ballon à la maison contre nous, cela a donné le ton du match. Heureusement, on l’a rappelé », a déclaré Ziemnik, aujourd’hui conseiller financier avec une épouse, un fils et une fille. « C’était froid. Je me souviens d’avoir lancé une interception destinée à Adi. Ce dont je me souviens le plus, c’est le panier manqué en fin de match qui a permis d’aller en prolongation.

Le score gagnant est survenu sur la course TD de 2 verges de Dwayne Staniszewski, le deuxième championnat d’État d’Oswego obtenu avec un échec de Libertyville dans la zone des buts.

« C’était l’un de ces jeux décousus qui ont nourri notre personnalité », a déclaré Pynenburg. « Ce n’était pas de la chance, mais le ballon a rebondi vers nous au bon moment. Double prolongation, cela aurait pu se passer dans un sens ou dans l’autre, nous avons réalisé juste assez de jeux pour jouer en notre faveur. Surréaliste.

Ziemnik, Pynenburg et Sean Staffeldt faisaient partie d’un groupe d’une demi-douzaine d’étudiants appelés à l’université en 2001 en tant qu’étudiants de deuxième année. « Cela a été une année difficile, je pense que nous étions 3-6 », a déclaré Ziemnik.

Les anciens élèves d’Oswego et les entraîneurs de l’équipe qui a remporté le championnat d’État de 2003 posent pour une photo sur la ligne des 50 mètres avant le coup d’envoi contre West Aurora lors d’un match de football à l’école secondaire d’Oswego le vendredi 29 septembre 2023. (Sean King pour Shaw Local News Ne)

Oswego a obtenu une fiche de 10-2 l’année suivante, atteignant les quarts de finale.

«Nous avons connu une bonne année junior», a déclaré Ziemnik. «Malheureusement, nous sommes tombés sur Edwardsville et ce n’était pas notre journée. Le terrain était boueux et horrible et ils nous ont juste battus. En 2003, nous voulions aller plus loin que l’année précédente. À n’importe quel niveau, l’objectif est de tout gagner.

Les Panthers ont en effet arraché cinq victoires pour débuter la saison 2003, avant une défaite 14-12 lors de la 6e semaine face à Minooka.

« Je ne pense pas que si nous avions subi cette défaite, nous aurions gagné l’État », a déclaré Ziemnik. «Cela nous a ouvert les yeux sur le fait que nous pouvons perdre un match. Cela nous a transformés et nous a rapprochés.

Oswego n’a plus perdu, entrant en séries éliminatoires avec une fiche de 8-1. Il n’y avait cependant aucune chance d’excès de confiance, pas avec l’entraîneur d’Oswego, Karl Hoinkes, aux commandes du navire.

« Il nous nourrirait de l’état d’esprit d’opprimé, selon lequel personne ne pense beaucoup à Oswego. Il ferait du bon travail pour nous garder humbles malgré les attentes », a déclaré Pynenburg. « Cette défaite contre Minooka a définitivement solidifié les choses. Quelque chose comme ça peut envoyer une équipe dans un sens ou dans l’autre et cela nous rapproche. Avec le recul étant de 20/20, c’était presque une bonne chose.

En séries éliminatoires, Oswego a battu Alton 35-0, Bolingbrook 41-6 et East St. Louis 33-20. Une victoire de 28-7 contre Downers Grove North en demi-finale a permis aux Panthers de se déclarer.

«Nous n’avions pas de boursiers de Division I et je me souviens que Bolingbrook avait des recrues du Big Ten. Nous n’avions pas cette notoriété », a déclaré Pynenburg, qui a ensuite joué au Wabash College. « C’était amusant. Nous nous battions pour voir jusqu’où nous pouvions aller dans ce sens. Ce match de Downers Grove North, c’était l’un des jeux les plus complets auxquels nous ayons joué. Je me souviens d’avoir quitté le terrain en pensant : « Mec, ces gars n’avaient aucune chance. »

Ziemnik a déclaré qu’il avait fallu un certain temps pour comprendre que les Panthers étaient en fait champions d’État après avoir battu Libertyville.

«J’étais sous le choc», a-t-il déclaré. « Je me souviens d’être rentré à la maison, d’être dans le bus et d’avoir été accompagné par les flics. Je pense qu’il a fallu un certain temps pour tout comprendre, surtout à cet âge. Mais c’était plutôt cool d’être l’un des meilleurs. C’était plutôt un choc du genre « Est-ce que c’est vraiment arrivé ? Il suffisait de se gifler et de s’assurer que tout cela était réel.