Vingeard conserve le contrôle du Tour de France dans le dernier spectacle Jumbo

Cahors (France) (AFP) – Christophe Laporte a créé la surprise en remportant l’étape 19 alors que son coéquipier Jumbo-Visma Jonas Vingaard a conservé sa tête du Tour de France avant la confrontation décisive de samedi dans sa lutte intense pour le titre avec Tadej Pogacar.

Le Danois a construit une avance globale de 3 minutes 26 secondes sur le champion en titre avant le véritable champ de bataille final, un contre-la-montre individuel de 41 km samedi.

Un jour après avoir craqué dans les Pyrénées et perdu plus d’une minute, Pogacar, cependant, n’abandonne pas complètement et a poursuivi une approche offensive implacable, récupérant cinq secondes de bonus en terminant cinquième vendredi.

“Le sprint était juste pour le plaisir”, a déclaré le coureur slovène des EAU Pogacar.

“Demain, je vais aller aussi vite que possible dès le départ”, a-t-il déclaré, affirmant que sa chute de jeudi ne l’avait pas affecté.

“Je me sens bien, et on ne sait jamais, tout peut arriver”, a-t-il déclaré.

S’il s’agissait d’une tentative de Pogacar d’entrer dans la tête de Vingaard, l’ancien ouvrier du marché aux poissons a semblé riposter.

“Je ne prendrai aucun risque insensé dans les sprints bonus”, a déclaré Vingaard.

“Il a de bonnes chances demain, c’est l’un des meilleurs coureurs de contre-la-montre au monde.”

Alors que le contre-la-montre était au centre des préoccupations de tous, Vingegaard a également déclaré que ce que son équipe construisait était spécial.

“Ça a été un Tour incroyable avec toutes ces victoires, et moi en jaune, j’espère que demain aussi, je dois faire un bon contre-la-montre et j’espère emmener ce maillot jaune à Paris”, a déclaré le leader du classement général.

– Généreux van Aert –

Peu de temps après avoir quitté les hautes altitudes plus fraîches des Pyrénées, une échappée s’est glissée devant un peloton fatigué alors qu’il roulait vers le Tarn, les prétendants au titre gardant un profil bas dans les plaines.

L’évasion n’a jamais été autorisée à se constituer une avance convaincante, mais juste au moment où les équipes de sprint cherchaient à les avoir à portée de main, Laporte a franchi la ligne de partage et Wout van Aert s’est laissé distancer.

Laporte a ensuite martelé les 800 derniers mètres, tenant le peloton de clôture du sprint à un triomphe d’une seconde, alors que l’as belge Jasper Philipsen a pris la deuxième place.

Un jour après avoir aidé Vingaard à remporter l’étape 18 dans les Pyrénées, van Aert a de nouveau joué un rôle clé.

“Je l’aime bien et il a fait tellement de travail pour moi et pour nous tous sur ce Tour”, a expliqué van Aert.

« C’était plus qu’une simple récompense, c’est énorme. C’est juste une belle journée pour moi, première victoire française ou pas, je me sens juste fabuleux », a déclaré Laporte qui a rejoint Jumbo depuis Cofidis cet hiver.

« Je n’avais pas dit que celui-ci était pour toi », a expliqué Laporte.

“La dernière fois qu’il m’a dit ça, c’était à Paris-Nice”, a-t-il déclaré à propos d’une étape où lui, van Aert et Primoz Roglic ont couru devant pour gagner sur le Tour de France, une course de huit jours.

Van Aert a un énorme avantage dans la course au maillot vert des points de sprint et est assuré de le gagner juste en franchissant la ligne lors de la course de dimanche vers les Champs Elysées, où il a remporté la dernière étape en 2021 devant Mark Cavendish.