VinFast vise à vendre jusqu’à 50 000 véhicules électriques en 2023, mais c’est loin de son objectif

Les actions de Vingroup, l’un des plus grands conglomérats du Vietnam, ont clôturé mercredi à 45 200 dongs vietnamiens (1,85 $), son plus bas niveau depuis novembre 2017, selon les données de Refinitiv.

« Le plan ambitieux de VinFast en matière de véhicules électriques semble irréaliste. Il semble peu probable que VinFast atteigne son objectif de 50 000 véhicules électriques pour 2023 et nos prévisions révisées suggèrent qu’il y a de nouveaux inconvénients malgré une chute des actions de plus de 50 % par rapport à l’introduction en bourse », a déclaré Samsudeen.

Pendant ce temps, le rival américain Tesla et la Chine XPeng a livré respectivement 889 015 et 300 145 voitures électriques au cours du premier semestre.

VinFast, qui n’a pas encore réalisé de bénéfices, a commencé à être négocié sur le Nasdaq le 15 août. Le cours de son action a grimpé de plus de 250 % le premier jour de cotation, mais a depuis chuté de plus de 60 %.

VinFast a accéléré son expansion en dehors du Vietnam cette année, dans le but de rivaliser avec les constructeurs automobiles du monde entier.

« Nous avons établi nos installations opérationnelles, y compris un réseau de vente au Vietnam, en Amérique du Nord et en Europe, et à l’avenir, nous prévoyons d’étendre notre couverture à l’Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et à d’autres marchés potentiels dans le monde », a déclaré Lê Thị Thu Thủy, PDG de VinFast. lors de l’appel aux résultats du deuxième trimestre de l’entreprise.

« Nous avons des projets ambitieux pour livrer sept modèles au Vietnam, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie entre 2023 et 2024, comme la livraison du VF9 en Amérique du Nord d’ici la fin de l’année, ainsi que la première livraison du VX6 plus tard. cette année et les VX7 et VF3 en 2024 », a déclaré Lê.