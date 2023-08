VinFast finalise la fusion de SPAC et devrait commencer à négocier sur le Nasdaq

Suite à la fusion, Black Spade est devenue une filiale à 100% de VinFast et devrait se retirer de la Bourse de New York, indique le communiqué conjoint.

VinFast, la branche automobile du conglomérat vietnamien Vingroup, a été fondée en 2017.

Le fabricant de véhicules électriques s’est développé aux États-Unis, se heurtant à des entreprises comme Tesla et et BYD, ainsi que les constructeurs automobiles traditionnels se concentrant de plus en plus sur les véhicules hybrides et électriques.