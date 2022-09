Vinesh Phogat s’en prend aux critiques après la médaille de bronze aux championnats du monde et déclare “tant d’experts assis à la maison”

La lutteuse Vinesh Phogat a fustigé les critiques dimanche après sa médaille de bronze chez les 53 kg aux Championnats du monde 2022 à Belgrade. Elle est devenue la première femme indienne à remporter deux médailles au niveau mondial, mais son exploit n’a pas plu aux critiques car elle a reçu beaucoup de critiques après sa défaite contre la Mongolie Khulan Batkhuyag lors de son premier combat.

Après avoir décroché le bronze, Phogat a posté ses commentaires pour les critiques sur Twitter, sous-titrés comme suit : « J’espère que tout le monde sera plus responsable de ses propos… Concentrez-vous sur ce que vos athlètes font bien ! Les gens doivent avoir une meilleure perspective et arrêter les critiques constantes dans les sports indiens. 🙏🙏”

A LIRE AUSSI : Championnats du monde de lutte 2022 : Bajrang Punia décroche le bronze

Dans sa déclaration, elle a déclaré que les athlètes mettent toujours leur meilleur pied en avant, mais ne sont en aucun cas des robots. Elle a également mentionné que c’est maintenant une culture où les gens deviennent des experts tout en étant assis à la maison.

« Les athlètes sont des humains et même si être un athlète fait partie intégrante de qui nous sommes, cela ne veut pas dire que nous travaillons comme des robots à chaque fois qu’un tournoi est annoncé. Je ne sais pas si cette culture est présente dans tous les pays ou s’il s’agit uniquement de l’Inde où nous avons tant d’experts assis à la maison », a écrit Phogat.

«Chaque individu, professionnel ou non, a chassé les difficultés, les luttes et les défis tout au long de son parcours. La différence est que le monde ne les commente pas et ne les critique pas en pensant qu’ils sont des experts de ces professionnels et de leur carrière. Mais nous en avons beaucoup qui se considèrent comme des experts du sport qui pensent connaître les efforts, les difficultés et ce qui se passe dans l’entraînement d’un athlète », a-t-elle ajouté.

J’espère que chacun sera plus responsable de ses propos. Concentrez-vous sur ce que vos athlètes font bien ! Les gens doivent avoir une meilleure perspective et arrêter les critiques constantes dans les sports indiens. 🙏🙏 pic.twitter.com/C7CWCgODCH – Vinesh Phogat (@Phogat_Vinesh) 18 septembre 2022

Phogat a mentionné qu’il est très décourageant lorsque les gens supposent qu’ils ont le droit de commenter un joueur et de prendre des décisions sur sa carrière pour savoir quand s’arrêter ou se terminer.

Elle a déclaré: «Pourquoi, en tant qu’athlètes, sommes-nous responsables de chaque détail lorsque tous les athlètes reviennent, ce sont des commentaires sur la façon dont ils devraient s’entraîner, ce qu’ils devraient faire au lieu de soutenir et d’encourager lorsque les temps sont durs. Est-ce très décourageant lorsque les gens supposent qu’ils peuvent dire quand les athlètes devraient arrêter ou mettre fin à leur carrière, quand ils devraient jouer et ne pas jouer. Une victoire ne signifie pas toujours qu’un athlète a fait quelque chose de plus extraordinaire et une défaite ne signifie pas que l’athlète n’a pas essayé pendant ce match. Gagner et perdre font partie du parcours de chaque athlète et les athlètes font de leur mieux à chaque fois.

Phogat, le médaillé d’or des Jeux du Commonwealth de Birmingham, a également interrogé les fans et a demandé si les supporters d’autres pays critiquaient également les athlètes de la même manière chaque fois qu’ils n’obtenaient pas de médaille.

“Lorsque nous sommes critiqués pour ne pas avoir obtenu de médaille à chaque fois, ces soi-disant experts des fans savent-ils quels efforts, ressources et préparation sont nécessaires à ce processus. Et savent-ils ce qui se passe dans la préparation des athlètes auxquels ils nous comparent ? Les supporters des autres pays critiquent-ils aussi leurs athlètes de la même manière et de la même manière ?

“Il est très facile de commenter ces choses parce que pour eux, c’est juste un jour de leur vie après avoir regardé un match, ce qu’ils ne réalisent pas, c’est que ces choses peuvent sérieusement traîner et affecter l’état des athlètes, leur humeur, surtout dans les moments difficiles. . Les choses vont bien avec les médias sociaux qui relient désormais tous les fans et supporters, mais les temps étaient plus simples lorsque les médias sociaux n’étaient pas impliqués pour diffuser ces commentaires et critiques négatives », a-t-elle ajouté.

Bien que Phogat ait perdu contre Batkhuyag lors de sa défaite choc en ronde de qualification, elle a réalisé un retour remarquable en battant la Suédoise Emma Jonna Malmgren 8-0 lors de la ronde pour la médaille de bronze mercredi.

Phogat a reçu beaucoup de critiques après cela et dans sa déclaration, elle a demandé à ses collègues athlètes de mettre un terme aux critiques et de s’efforcer de changer la culture des critiques inutiles grâce à des efforts et un dévouement constants.

« Il est vrai que tout le monde ne comprendra pas votre vision et votre rêve, les gens remettront en question vos méthodes jusqu’à ce qu’ils le voient sur le tableau de bord. Mais en tant qu’athlètes, si nous abandonnons trop tôt ou perdons courage trop tôt, nous n’atteindrons peut-être jamais ce tournant. Voici à tous mes collègues athlètes qui ont le courage de se soumettre à plusieurs reprises à un voyage difficile et de faire preuve de compassion envers leur rêve sans craindre les gens. Mes chers athlètes, nous sommes tous sur la même page et avons des parcours similaires. Espérons qu’un jour nous essaierons de changer cette culture avec nos efforts constants, notre courage et notre dévouement », a conclu Phogat.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici