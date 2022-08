Vinesh Phogat réussit le triplé des médailles d’or des Jeux du Commonwealth avec un triomphe à Birmingham

La lutteuse Ace India Vinesh Phogat a réussi le tour du chapeau des médailles d’or aux Jeux du Commonwealth en surclassant Chanmodya Keshani Maduravalage Don dans le combat du système nordique pour terminer en tête du podium à Birmingham.

Vinesh, qui est entrée dans les jeux avec une grande réputation, n’a déçu personne avec sa performance et a fait un retour en force après avoir raté une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo.

Elle a battu Maduravalage Don pour remporter sa troisième médaille d’or en CWG avec une victoire à l’automne.

Le lutteur vedette de 27 ans a déjà remporté le métal jaune aux Jeux de Glasgow 2014 dans la catégorie 48 kg et à la Gold Coast 2018 dans la catégorie 50 kg. Elle a augmenté la catégorie de poids de 3 kg cette édition mais cela ne l’a pas empêchée de réussir le triplé.

Elle a participé dans la même catégorie aux Championnats d’Asie 2021 et s’est imposée en tête avec une médaille d’or.

Pendant ce temps, la joueuse de 27 ans du district de Bhiwani dans l’Haryana a ouvert sa campagne à Birmingham avec une victoire catégorique sur la Canadienne Samantha Steward. Phogat a remporté le combat en seulement 36 secondes par chute.

Lors de son deuxième combat, elle a fait face à un défi difficile contre la Nigériane Mercy Bolafunoluwa Adekuoroye mais a réussi à remporter une victoire 6-0.

Alors qu’elle était la seule lutteuse de sa catégorie à remporter tous les combats pour décrocher la médaille d’or dans la manche du système nordique qui s’est déroulée alors qu’il y avait moins de 6 lutteurs dans une catégorie de 53 kg, et chaque lutteur affronte chaque lutteur pour se battre pour la médaille d’or.

Après l’haltérophilie, la lutte est un autre sport où l’Inde a affiché sa domination dans les jeux en cours. Vendredi, alors que Bajrang Punia, Sakshi Malik et Deepak Punia ont décroché la médaille d’or. Anshu Malik a perdu le dernier combat et a remporté l’argent. Alors que Divya Kakran et Mohit Gehlot étaient trop dominants dans leur combat pour la médaille de bronze pour remporter les médailles en CWG.

