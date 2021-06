Vinesh Phogat, Bajrang Punia, Deepak Punia et Ravi Kumar têtes de série au tirage au sort des Jeux olympiques de Tokyo

Les lutteurs indiens Vinesh Phogat, Bajrang Punia, Deepak Punia et Ravi Kumar ont été classés lundi dans leurs catégories respectives pour les Jeux olympiques de Tokyo en juillet-août. Bajrang et Deepak ont ​​été classés deuxièmes dans les catégories 65 kg et 86 kg tandis que Ravi a été classé quatrième dans les 57 kg. La lutteuse vedette Vinesh est la tête de série dans la catégorie des 53 kg.

Le Russe Rashidov Gadzhimurad est la tête de série en 65kg hommes, le Serbe Stevan Micic en 57kg et l’Iranien Hassan Yazdanicharati en 86kg. Sumit Malik, qui avait remporté un quota olympique dans la catégorie 125 kg, a été provisoirement suspendu par l’organisme mondial UWW pour avoir échoué à un test de dopage. Parmi les Indiens qualifiés, les aguerris Bajrang et Vinesh ont de bonnes chances de décrocher une médaille.

