Vinesh Phogat allègue que les lutteurs protestataires n’ont pas été consultés avant la formation du comité de surveillance

L’affrontement entre les lutteurs indiens et la Wrestling Federation of India (WFI) semble prendre de nouveaux rebondissements chaque jour qui passe. Vinesh Phogat a allégué que les lutteurs protestataires n’avaient pas été consultés avant la formation du comité de surveillance qui enquête sur les allégations contre Brij Bhushan Sharan Singh.

Vinesh s’est rendue sur Twitter et a allégué qu’elle et le reste des lutteurs protestataires, y compris Bajrang Punia et Sakshi Malik, entre autres, avaient été assurés qu’ils seraient consultés avant la formation du comité de surveillance.

Elle a exprimé sa déception qu’aucun des lutteurs n’ait été consulté au sujet du comité, qui est dirigé par la légendaire boxeuse MC Mary Kom.

Le comité de surveillance comprend également Yogeshwar Dutt, le joueur de badminton Tripti Murigunde et le capitaine Rajagopalan, car ils ont repris la gestion quotidienne de WFI.

Vinesh a quant à lui allégué que le gouvernement n’avait pas tenu sa promesse.

«हमें आश्वासन दिया गया था कि Comité de surveillance के गठन से पहले हमसे परामर्श किया जाएगा। बड़े दुख की बात है कि इस कमेटी के गठन से पहले हमसे राय भी नहीं ली गई” she wrote on Twitter.

C’était le dernier tweet de Vinesh Phogat mardi, alors qu’elle visait plus tôt le président de la WFI, Bhushan Sharan Singh, dans une série de tweets cryptiques.

La situation ne fait qu’empirer car les lutteurs indiens avaient décidé plus tôt d’appeler au limogeage de Bhushan alors qu’ils protestaient contre Jantar Mantar à Delhi.

Plus tard, ils ont annulé la manifestation après avoir rencontré le ministre des Sports Anurag Thakur, et le comité de surveillance a été constitué, tandis que le secrétaire adjoint de la WFI, Vinod Tomar, a été limogé.

Plus tôt, il a également été signalé que Bhushan Sharan Singh avait décidé de se rendre à la Haute Cour de Delhi contre les lutteurs protestataires, cependant, il s’est rendu sur Twitter pour clarifier l’air entourant la situation.

“Aucune pétition n’a été soumise par moi ou par une personne autorisée qui m’est associée contre le gouvernement de Delhi ou contre les lutteurs qui protestent”, a tweeté le député du BJP, ajoutant qu’il n’avait autorisé aucun avocat, agence juridique ou représentant à présenter la pétition devant un tribunal. de la loi.

