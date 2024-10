Vincenzo Pagliuca traverse les Apennins à la recherche de maisons singulières et solitaires – Colossal

Dans toute la région centrale du Latium, en Italie, jusqu’au sud du pays, Vincenzo Pagliuca retrace les Apennins à la recherche de maisons distinctives et solitaires.

Dans un pays qui a connu un déclin démographique dans bon nombre de ses régions, offrant notoirement incitations financières pour ceux qui souhaitent déménager dans de petites communautés, les maisons abandonnées sont devenues une caractéristique courante du paysage rural.

«Depuis que je suis enfant, j’ai une forte attirance pour les maisons vides et solitaires, assez courantes dans l’arrière-pays italien», explique Pagliuca. Il a parcouru le sud de l’Italie avec une caméra argentique à la recherche de lieux uniques.

La série de Pagliuca monos s’inspire du mot grec ancien pour seul, qui signifie également unique ou singulier. Il recherchait des conditions d’éclairage spécifiques en capturant des portraits de structures en pierre, en béton et en bois pendant l’hiver et au lever du soleil.

Pagliuca compare les maisons isolées à « des lieux de rêve et de méditation, nous invitant à réfléchir sur la signification symbolique de la maison pour l’être humain ». Les petites structures décolorées et parfois idiosyncrasiques sont dépourvues de personnes ou de signes d’utilisation actuels, mais elles se dressent de manière frappante au milieu des étendues montagneuses et le long des routes de campagne comme des rappels de vies passées.

monos a été publié sous forme de livre par Hartmanndont des exemplaires sont encore disponibles à l’achat. En savoir plus sur Pagliuca site web et Instagram.