Vincent Kompany peut s’inspirer de Wayne Rooney alors que Burnley cherche à rebondir en Premier League | Nouvelles du football

Le nouveau manager de Burnley, Vincent Kompany, ne perdra pas de temps pour se mettre au travail à Turf Moor alors que le Belge cherche à inspirer un retour immédiat en Premier League.

Le club relégué avait été en pourparlers avec l’ancien capitaine de Manchester City, Kompany, concernant son poste de direction, suite à la décision de se séparer du patron de longue date Sean Dyche le mois dernier.

Mike Jackson est entré dans le hotseat en tant que manager par intérim mais n’a pas été en mesure de maintenir son équipe dans l’élite, avec une défaite 2-1 lors de la dernière journée à domicile contre Newcastle, renvoyant les Clarets à la relégation au championnat.

L’ancien défenseur a quitté son poste de manager d’Anderlecht le mois dernier après un mandat de trois ans, mais il est revenu directement dans la pirogue.

Sports du ciel regarde ce que les fans de Burnley peuvent attendre de Vincent Kompany, le manager, et s’il peut organiser un retour immédiat en Premier League…

Quel type de manager est Kompany ?

Image:

Kompany a eu des résultats mitigés à Anderlecht





Lorsqu’en juin 2019, Kompany, 33 ans, a fait ses premiers pas dans la direction en tant qu’entraîneur-joueur d’Anderlecht, il a déclaré qu’il n’était « pas Pep Guardiola », mais le quadruple vainqueur de la Premier League est un étudiant du jeu qui a beaucoup appris.

« C’était comme être à l’université tous les jours. Il a tout expliqué avec une telle clarté et j’ai beaucoup appris de lui », a déclaré Kompany à propos de son expérience de travail sous le Catalan. « Je ne suis en aucun cas Guardiola, laissez-moi être clair. Mais je pense que j’étais un bon élève. »

L’une des meilleures qualités de Kompany est de rendre les jeunes joueurs meilleurs et de leur donner confiance, ramené à la maison dans un montage touchant d’une visite à l’académie RSC d’Anderlecht après son départ.

Image:

L’ancien défenseur central soulève la FA Cup en 2019





Sambi Lokonga a gagné son gros transfert à Arsenal tandis que Kompany a prêté Lukas Nmecha à Manchester City la saison dernière et l’attaquant a marqué 18 buts en 37 apparitions. Compte tenu de la proximité, il surveillera certainement les talents prometteurs en vue de contrats plus temporaires.

Le produit de l’académie de West Ham, Josh Cullen, a mis fin à son séjour de 15 ans au club à l’été 2020 pour travailler avec Kompany, et le milieu de terrain de la République d’Irlande affirme que des comparaisons peuvent être établies entre le style managérial du Belge et celui de Pep Guardiola.

« Travailler avec Vincent Kompany a été un facteur déterminant pour ma venue ici », a déclaré Cullen. Sports du ciel. « Sa carrière en Premier League en tant que joueur parle d’elle-même et des managers avec lesquels il a travaillé. Venir ici et choisir son cerveau tous les jours, apprendre et se développer sous ses ordres a été fantastique.

« J’ai adoré chaque jour à l’entraînement en essayant de recueillir autant d’informations que possible pour améliorer mon jeu en tant qu’individu, en apprenant plus sur le jeu sur le plan tactique. Cela a été très agréable.

« Il m’est difficile de dire à quel point il ressemble à Guardiola car je ne sais pas exactement comment Pep travaille au jour le jour, mais certaines des idées si vous regardiez nos matchs et le style que nous essayons de jouer, vous voyez les similitudes entre les équipes de Guardiola et la façon dont notre manager ici nous prépare et essaie de jouer.

« Le manager a été brillant pour moi et nous avons apprécié de travailler avec quelqu’un de son pedigree en tant que joueur et de la connaissance qu’il a du jeu. »

Pourquoi Burnley ?

Image:

Kompany est adoré par les fans de Manchester City





La légende de City a tenu à retourner dans le Nord-Ouest afin de se rapprocher de la famille de sa femme Carla et a opté pour le poste de Turf Moor malgré l’intérêt de l’équipe de Bundesliga Borussia Mönchengladbach.

Les paiements en parachute contribueront certainement à atténuer le coup, et Kompany savourera l’atmosphère de deux derbies de l’East Lancashire contre Blackburn. Après que le patron de Derby, Wayne Rooney, ait également été lié au rôle, le président Alan Pace a clairement ciblé un manager jeune et affamé avec un facteur d’attraction.

À certains égards, c’est l’effet galvanisant que l’ancien attaquant de Manchester United a eu sur le club des Midlands, créant une mentalité de siège quand il sentait que le monde était contre lui et son équipe, qui peut être considéré comme une source d’inspiration pour Kompany.

Burnley est prêt à prendre un risque sur lui et vice-versa. L’un des plus grands défenseurs de la Premier League qui se présente à Turf Moor se sent un rendez-vous à gauche à Hollywood, mais c’est celui qui convient à toutes les parties.

Kompany a-t-il réussi à Anderlecht ?

Manchester City dévoile les statues de Vincent Kompany et David Silva – créées par le sculpteur Andy Scott – au stade Etihad



Kompany a d’abord été nommé joueur-manager d’Anderlecht après avoir quitté l’Etihad en 2019, mais après avoir présidé leur pire début de saison en championnat, il a repris ses fonctions pour le reste de la campagne.

Terminer troisième de la première division belge ne serait historiquement pas considéré comme un succès compte tenu de la stature du club dans son pays d’origine, mais Kompany a tardivement relancé la fortune d’Anderlecht après avoir terminé respectivement en huitième et quatrième position au cours de ses deux saisons précédentes.

Le PDG Peter Verbeke a déclaré dans un communiqué que « Vincent a joué un rôle essentiel dans la reconstruction d’un Anderlecht renouvelé », mais ce n’était pas un point de vue partagé universellement au sein de la hiérarchie du club.

Image:

Kompany est passé à la gestion à temps plein





Un signe de la friction qui existait a été vu lorsque le propriétaire Marc Coucke a posté sur Instagram en avril : « Comment tuer une saison entière en une semaine » après un mauvais début de barrages et une défaite en finale de la Coupe de Belgique à Gand.

Ce n’était pas tout à fait l’idéal de ‘Champagne Voetbal’ et compte tenu des attentes en tant que champions du record de Belgique, certains pourraient dire qu’il s’agit de sortir de la poêle à frire et dans le feu.

Il existe cependant des parallèles et donc une logique entre l’approche attrayante basée sur la possession que Kompany a instillée et le changement que Jackson a commencé à Burnley.

À quoi Kompany peut-il s’attendre à Turf Moor ?

Vincent Kompany étant nommé entraîneur de Burnley, nous revenons sur sa merveilleuse frappe contre Leicester qui a laissé Manchester City avec une main sur le trophée de la Premier League en 2019



Avec des joueurs susceptibles de partir et des dettes à rembourser, les supporters des Clarets craignent un avenir sombre. Après six ans en Premier League, la défaite à domicile contre Newcastle lors de la dernière journée les a relégués au championnat pour la première fois depuis la saison 2015/16.

Neuf joueurs sont en fin de contrat cet été et Burnley pourrait être contraint de se tourner vers une académie qui risque d’être déclassée.

Une part importante d’un prêt de 65 millions de livres sterling contracté par ALK Capital lors de l’achat du club doit être remboursée à la suite de la relégation du club en raison d’une clause insérée dans l’accord. Ces circonstances sont donc loin d’être idéales dont Kompany a hérité.

Image:

La statue de Kompany à l’extérieur du stade Etihad





Pourtant, le joueur de 36 ans est déjà habitué à gérer les turbulences en tant que manager. Lorsqu’il a pris le poste d’Anderlecht pour la première fois, le club acceptait qu’il n’y ait pas de football européen pour la première fois en 56 ans alors que les troubles régnaient en dehors du terrain.

Il y a eu de violentes manifestations, des troubles de la foule, des fusées éclairantes sur le terrain, des insultes et des banderoles protestant contre la propriété de Coucke, mais l’arrivée de l’une des plus grandes icônes du pays des 30 dernières années a masqué les fissures de la mauvaise gestion.

Kompany ne se verra pas offrir un tel luxe à Burnley, où il aura du mal à se débarrasser d’être principalement considéré comme une légende de la Premier League qui a remporté quatre titres, deux FA Cups et quatre League Cups avec City.

Patrick Vieira est arrivé à Crystal Palace avec une réputation similaire mais sa belle première saison à Selhurst Park change les perceptions des gens, et Kompany espère désormais faire de même.

Autour de qui Kompany peut-il construire son équipe ?

Image:

Ben Mee était le porte-parole du vestiaire





L’un des défis immédiats auxquels Kompany est confronté est de constituer une équipe capable de gagner un retour immédiat en Premier League après que le capitaine de longue date Ben Mee ait mené un exode massif de 14 joueurs seniors au début du mois.

Nathan Collins, dont les performances impressionnantes pour Stoke City dans le championnat lui ont valu un déménagement l’été dernier, a joué le rôle de la République d’Irlande et on peut compter sur lui.

James Tarkowski partira à l’expiration de son contrat au milieu des intérêts d’Everton, mais il n’y a pas trop de noms qui exigeront des frais exorbitants. Le gardien Nick Pope est de loin le joyau de la couronne et devrait susciter l’intérêt de la Premier League, tandis que Maxwel Cornet, 25 ans, et Dwight McNeil, 22 ans, ont une bonne valeur de vente.

L’ancien joueur de Burnley Dean Marney partage ses réflexions sur le licenciement de son ancien patron Sean Dyche par le club et sur le type de manager qu’il aimerait remplacer



Matej Vydra est un joueur qui s’est montré très capable dans le championnat auparavant avec Derby et Watford, mais il est trop tôt pour dire avec certitude si Kompany aura des fonds disponibles pour remodeler son équipe. Les propriétaires de Burnley recherchent davantage de prêts pour les aider à rembourser la dette existante.

À 28 ans et 343 jours, Burnley avait la deuxième moyenne d’âge de départ la plus ancienne de la Premier League la saison dernière, juste derrière Watford. Au cours de la campagne de 38 matchs, les Clarets n’ont apporté que 62 changements à leur formation de départ et ont utilisé 23 joueurs, un creux dans la ligue.

Compte tenu du calendrier des matches plus chargé, Kompany sait que des corps supplémentaires sont nécessaires en plus des inévitables ventes de joueurs.

S’appuyer sur l’évolution de Jackson

Image:

Mike Jackson n’a pas pu maintenir Burnley à flot





Dyche a ramené Burnley directement au premier rang en tant que champion en 2016, sa deuxième promotion en tant que manager, et cela a été confirmé par des dépenses raisonnables et une vision à long terme lorsqu’ils ont été relégués de la Premier League un an plus tôt.

Certains supporters penseront qu’il aurait été l’homme idéal pour négocier les rigueurs du championnat à une époque de reconstruction importante – mais la calamité financière de la relégation cette fois signifie que cela aurait pu facilement ternir son héritage.

Post-Dyche Burnley allait toujours être un concept étrange compte tenu de ses neuf années d’association, cependant, le patron du club U23, Mike Jackson, a démontré pendant son mandat de responsable intérimaire comment un style de jeu plus progressif pouvait être atteint sans rien perdre de l’agressivité favorisée. sous l’ancien patron.

Dyche était synonyme de Burnley tout comme Kompany est synonyme de City, leur capitaine aguerri qui a troqué des chalets pittoresques dans des parcs régionaux verdoyants à la périphérie de Bruxelles pour la bruine de Manchester qui lui a apporté tant de paix.

Debout à 6 pieds 4 pouces, sa présence est intimidante mais son attitude rassurante. Jackson a expliqué que la douleur de la relégation serait « toujours là », mais le processus de changement de la stratégie tactique pragmatique de Dyche n’a pas été onéreux, et l’ambition de Kompany de réussir peut faire du retour de Burnley au championnat un court séjour.

Image:

Le Belge est un grand de tous les temps en Premier League





Dix points lors des cinq premiers matchs de Jackson en tant que manager intérimaire ont été gagnés grâce à des passes plus courtes et une plus grande possession. Il se référait constamment à la « convivialité » de son groupe, mais il y avait bien plus que les intangibles ; Le xG de Burnley par match est passé de 1,05 à 1,97 et leur xGA est passé de 1,72 à 1,54. Leur nombre de tirs est passé de 10,2 à 14,0 par match et les tirs ont diminué de 16,2 à 13,4.

Ces chiffres n’ont pas été maintenus car un point a été retiré des quatre derniers matchs, mais Kompany cherchera à exploiter la façon dont Jackson a rendu Burnley moins direct et plus agréable à l’œil.