Après avoir subi une relégation il y a une saison, Vincent Kompany arrive à Turf Moor pour ramener Burnley en Premier League. Cependant, comme c’est souvent le cas, cette course à l’élite pour les 24 équipes du Championnat est le défi le plus brutal de la pyramide anglaise.

La récompense est la ligue nationale la plus prospère au monde.

Pour revenir à cette position, Burnley a apporté un certain nombre de changements, certains bienvenus, d’autres non. La nomination de Vincent Kompany au poste de manager de Burnley en est une. Le Belge qui a été capitaine de Manchester City a quitté le même poste à Anderlecht pour son premier rôle de manager en Angleterre. Il prend les rênes d’une équipe en proie au changement.

Deux des joueurs clés de Burnley ces dernières saisons, James Tarkowski et Dwight McNeil, ont tous deux quitté l’équipe pour Everton. Le partenaire défensif central régulier de Tarkowski, Ben Mee, est également revenu en Premier League. Il est en route pour Brentford. Ensuite, Burnley perd une autre option défensive sous la forme de Nathan Collins, parti pour Wolverhampton Wanderers. Pour compléter les pertes à l’arrière, le gardien hors pair Nick Pope reste également dans l’élite. Newcastle United a retenu les services de l’Anglais de 30 ans.

Wout Weghorst est arrivé en décembre de la saison précédente pour réparer le vide de but laissé par un départ Chris Wood. Il refuse de disputer le Championship, et se retrouve désormais prêté au Besiktas.

Jusqu’à présent, Burnley a rapporté un peu moins de 40 millions de dollars de ventes de joueurs. De plus, Maxwell Cornet se retrouve parmi les rumeurs de transfert, avec Everton un prétendant potentiel dans la fourchette de 20 millions de dollars.

Malgré les défaites, Burnley est toujours parmi les favoris pour gagner une promotion en Premier League.

Le rachat de Vincent Kompany à Burnley

Kompany a fait des descentes dans d’anciens clubs pour trouver des remplaçants pour les départs. Par exemple, Arijanet Muric remplace Nick Pope dans le but. Il a joué pour la dernière fois pour Manchester City. De plus, Taylor Harwood-Bellis, un défenseur central, est prêté par City. De son ancien côté, Anderlecht, Burnley a acquis Josh Cullen pour 3,3 millions de dollars. Enfin, Vincent Kompany a acquis l’arrière droit Vitinho du Cercle Bruges pour Burnley.

Ces signatures représentent un changement par rapport au style habituel de Burnley présenté par Sean Dyche avant son licenciement à la mi-saison. À l’époque, les résultats sont venus grâce à la solidarité défensive et au jeu direct dans une formation 4-4-2.

D’un autre côté, Kompany a appliqué son métier de joueur dans la domination et le contrôle du jeu basés sur la possession. Par conséquent, le style de jeu de Vincent Kompany à Burnley ressemble plus à la fluidité qu’à la nature concrète de Dyche. C’est plus facile à regarder et a le potentiel d’être écrasant pour les équipes du championnat.

Triomphe d’ouverture

Prenons l’exemple du match d’ouverture de Burnley dans le championnat. Les Clarets ont affronté Huddersfield Town, qui a raté de peu la promotion après avoir perdu lors des éliminatoires du championnat la saison dernière. L’équipe de Kompany a surpassé les Terriers, montrant de bons signes d’adaptation à sa tactique. En fait, Burnley a amassé 70% de possession avec 16 tirs contre les deux de Huddersfield Town. Burnley aurait pu, et aurait probablement dû, marquer plus avec sept buts contre les deux de l’hôte.

En fin de compte, Burnley est sorti confortablement gagnant. Le débutant Ian Maatsen a marqué le seul but de la victoire.

C’était une victoire complète qui plaît sûrement à Kompany. Cependant, il est encore temps d’encaisser une partie des revenus de transfert pour les renforts. Par exemple, Burnley pourrait chercher du soutien dans la ligne avant, quel que soit le but de Maatsen et les débuts impressionnants de Dara Costelloe.

Calendrier télévisé du championnat et liens de streaming

L’arrivée d’un entraîneur du nom de Kompany attire davantage l’attention sur le club Ce changement de philosophie intrigue les fans de football de tout le pays. Les fans de Burnley seront satisfaits du début du mandat de Kompany et de la façon dont il gère la perte de tant d’anciens joueurs clés de la première équipe.

Nous devrons attendre et voir les futurs ajouts avant la fin de la fenêtre de transfert, et Kompany sait que ce n’est que le début d’une saison marathon, mais un début dont il peut être très positif.

PHOTO : Dave Howarth – CameraSport via Getty Images