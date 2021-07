Vincent Hancock remporte l’or au tir au skeet masculin aux Jeux olympiques de Tokyo

TOKYO – Le tireur américain Vincent Hancock a remporté l’or lors de la finale du skeet masculin au stand de tir d’Asaka lundi, ajoutant une troisième médaille à son arsenal de distinctions et établissant un record olympique.

Avec Amber English remportant la compétition de tir au skeet féminin, les Américaines ont remporté les médailles d’or dans l’épreuve.

Hancock, 32 ans, a terminé avec 59 coups sûrs et n’en a raté qu’un, se classant devant le Danois Jesper Hansen (55 coups sûrs) et le Koweïtien Abdullah Al-Rashidi (46 coups sûrs). En deux rondes et une troisième, Hancock a réussi 24 coups sûrs parfaits et était à égalité avec le Finlandais Eetu Kallioinen et le Koweïtien Abdullah Al-Rashidi. Hancock a raté son premier tir au poste quatre au troisième tour, mais a conservé la tête et n’a jamais raté une autre cible.

Le quadruple olympien est entré dans la finale en quatrième position après avoir terminé avec 122 coups sûrs plus huit en barrage.

Hancock a remporté trois des quatre apparitions olympiques, remportant l’or aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 et aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Avec des victoires consécutives, il est devenu le premier tireur de skeet à répéter en tant que champion olympique.

SUITE:L’Américaine Amber English remporte l’or au tir au skeet féminin