Vince Vaughn suscite de l’espoir pour « Wedding Crashers 2 »

Vince Vaughn et Owen Wilson ont joué des amis dans « Wedding Crashers »

Vince Vaughn est ouvert à faire un Les briseurs de mariage 2.

Vaughn et Owen Wilson ont joué des amis médiateurs de divorce qui ont fait irruption à un mariage dans la comédie originale, dans laquelle jouaient également Isla Fisher et Rachel McAdams.

Dans une nouvelle interview avec Bonjour l’Amérique, Vaughn se souvient du tournage Intrus de mariage : « Nous nous sommes beaucoup amusés. C’était un bon groupe de personnes. »

Il a partagé : « Vous savez, c’était proche. Ils en ont parlé plusieurs fois. Je pense que vous voulez juste vous assurer que si vous voulez le faire, il y a une belle histoire. »

Pour une suite, Le stage La star a déclaré qu’ils devraient répondre à la question : « Quel est le prochain chapitre dans la vie de ces personnages ? »

En établissant des normes pour la suite, il a déclaré : « Ne revenez pas en arrière et n’essayez pas de raconter à nouveau la même histoire. Mais faites quelque chose qui conviendrait à l’époque. Donc s’ils trouvent quelque chose qui semble intéressant, c’est toujours une possibilité. »

Cela survient après que sa co-star Wilson a dit Yahoo! Divertissement en 2021 : « Je ne pense pas que ce soit encore à 100 %, mais ils parlent certainement de le faire. On verra. »

« On ne sait jamais quand on travaille sur quelque chose comment ça va se passer, et celui-là a vraiment touché les gens », a-t-il poursuivi.

Se souvenant de son expérience positive de création Les briseurs de mariage Avec Vince Vaughn, Wilson a ajouté : « Cela a fait une grande différence dans ma vie. J’en garde de très bons souvenirs, et travailler avec Vince et voir à quel point il est formidable est toujours une chose passionnante. »