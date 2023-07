Vince Tobin, ancien entraîneur des Cardinals de l’Arizona, est décédé à 79 ans

Vince Tobin, qui a entraîné les Cardinals de l’Arizona à leur première victoire en séries éliminatoires en 51 ans en 1998, est décédé. Il avait 79 ans.

Les cardinaux ont déclaré que Tobin était décédé lundi matin à son domicile en Arizona.

« Nos plus sincères condoléances vont à tous ceux qui ont connu et aimé Vince Tobin, et en particulier sa femme Kathy et leur famille », a déclaré le propriétaire des Cardinals, Michael Bidwill, dans un communiqué. « En tant qu’entraîneur-chef des Cardinals, son leadership constant a été une constante et une grande partie du succès que l’équipe a connu pendant son mandat. »

Tobin a été embauché en 1996 pour remplacer Buddy Ryan et a repris une équipe qui avait le futur arrière défensif du Temple de la renommée Aeneas Williams et le quart-arrière Jake Plummer.

Les Cardinals ont fait les séries éliminatoires pour la première fois depuis 1982 en remportant leurs trois derniers matchs de la saison 1998 et ont battu les Cowboys de Dallas pour leur première victoire en séries éliminatoires depuis 1948.

Tobin est allé 28-43 en quatre saisons en tant qu’entraîneur de l’Arizona.

Né à Burlington Junction, Missouri, Tobin a joué le poste d’arrière défensif à l’Université du Missouri et a été le coordinateur défensif de son alma mater de 1971 à 1976.

Après des passages dans la Ligue canadienne de football et à l’USFL, Tobin a été le coordonnateur défensif des Bears de Chicago de 1986 à 1992. Il a également été coordinateur défensif d’Indianapolis de 1995 à 1996 et entraîneur à Detroit et Green Bay après son mandat en Arizona.

Reportage de l’Associated Press.

