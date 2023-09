Vince Neil s’est mis à l’abri d’une fusillade à l’Oklahoma State Fair dans un vestiaire

Le chanteur principal de Mötley Crüe, Vince Neil, est sain et sauf suite à une fusillade à la foire d’État d’Oklahoma samedi soir.

Neil et son groupe ont été conduits dans une loge après que des coups de feu ont retenti dans la foule du parc des expositions.

« Lors d’un concert à Oklahoma City, une soirée folle hier soir. Aux 3/4 du tournage, les gens ont commencé à courir », a écrit Neil sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« On nous a dit d’entrer dans les vestiaires. Il y avait des tireurs qui tiraient sur des gens. Merci aux fans de votre compréhension. »

Fox News Digital a contacté le représentant de Neil pour des commentaires supplémentaires.

Une personne a été blessée lorsque des coups de feu ont été tirés lors d’une dispute entre deux groupes de personnes lors de l’événement annuel, qui a poussé des foules à courir pour se mettre en sécurité, a déclaré la police à l’Associated Press.

La police n’a pas encore divulgué le nom du suspect qui a été arrêté pour une accusation d’agression armée.

Le lieutenant Jeff Cooper de la police d’Oklahoma City a déclaré dimanche avoir initialement arrêté deux personnes, puis relâché l’un des suspects.

Les fans ont quand même pu voir au moins une partie de son set alors que Neil a montré une photo de scène avec une énorme grande roue en toile de fond.

« Heureusement, nous allons tous bien », a-t-il écrit. « Merci à tous ceux qui sont venus. Restez en sécurité s’il vous plaît! »

Samedi marquait le 40e anniversaire de la sortie du deuxième album du groupe, « Shout at the Devil ».

Le groupe de heavy metal, composé de Neil, Nikki Six, Tommy Lee et Mick Mars, avait deux succès majeurs au catalogue, dont « Looks that Kill » et « Too Young to Fall in Love ».