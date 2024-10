Vince McMahon se prépare à lancer une société de divertissement

Vince McMahon est en train de lancer une nouvelle entreprise après avoir quitté tous ses postes chez TKO en raison du procès Janel Grant.

Rapports PWInsider que cette nouvelle entreprise est décrite comme une « société de divertissement » qui vise à financer, développer et produire des projets cinématographiques et télévisuels. L’entreprise devrait être située dans la région de Los Angeles.

Plusieurs anciennes stars de la WWE collaborent avec McMahon pour faire décoller cette société, avec l’intention de le révéler une fois ses questions juridiques réglées.

Kevin Dunn ne fait pas partie de cette société. Kristen Prouty et Brad Blum, qui occupaient auparavant le poste de directeur des opérations de la WWE, sont impliqués dans le projet. Il a rejoint la WWE en 2006 mais l’a quitté après la première retraite de McMahon, avant de revenir et de repartir plus tôt cette année. Prouty servait auparavant de lien entre la WWE et Hollywood. Elle a rejoint la WWE en 2005 après avoir été la directrice de casting originale du premier Diva Search, mais a été licenciée plus tôt cette année.

Contrairement à la WWE, cette société ne se concentrera pas sur la lutte mais se concentrera plutôt sur diverses productions de fiction et de non-fiction.