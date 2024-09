Vince McMahon publie une déclaration avant la sortie de la docu-série Netflix

CNBC/Netflix



L’ancien président et PDG de la WWE, Vince McMahon, a publié une déclaration concernant la prochaine docu-série Netflix le concernant.

Les six épisodes de la série, intitulée « Mr. McMahon », sortiront sur Netflix le 25 septembre.

S’adressant à la série, McMahon publié la déclaration suivante sur les réseaux sociaux aujourd’hui (23 septembre) :

Je ne regrette pas d’avoir participé à ce documentaire Netflix. Les producteurs ont eu l’occasion de raconter une histoire objective sur ma vie et l’incroyable entreprise que j’ai bâtie, qui étaient tout aussi remplies d’excitation, de drame, de plaisir et d’une bonne dose de controverse et de leçons de vie. Malheureusement, d’après une version partielle que j’ai vue, ce documentaire est insuffisant et prend le chemin prévisible de confondre le personnage de « M. McMahon » avec mon vrai moi, Vince. Le titre et les promos à eux seuls le montrent clairement.

Beaucoup de choses ont été déformées ou complètement omises dans le but de semer la confusion chez les spectateurs. Les producteurs ont recours à des astuces de montage classiques avec des images hors contexte et des extraits sonores datés, etc. pour déformer la perception des spectateurs et soutenir un récit trompeur.

Pour tenter de faire avancer leur version trompeuse, les producteurs utilisent un procès basé sur une liaison à laquelle j’ai mis fin comme preuve que je suis, en fait, « M. McMahon ».

J’espère que le spectateur gardera l’esprit ouvert et se souviendra qu’il y a deux côtés à chaque histoire.

