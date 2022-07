Vince McMahon prend sa retraite en tant que chef de la WWE au milieu d’enquêtes sur une inconduite présumée

Le PDG de World Wrestling Entertainment, Vince McMahon, a annoncé vendredi qu’il prenait sa retraite après des décennies à la tête de la société fondée par sa famille, une décision qui intervient un mois après que le conseil d’administration de la WWE a déclaré qu’il enquêtait sur des allégations d’inconduite à son encontre.

“Alors que j’approche de 77 ans, je sens qu’il est temps pour moi de prendre ma retraite en tant que président-directeur général de la WWE”, a déclaré McMahon dans un communiqué.

“Je tiens à remercier ma famille pour avoir puissamment contribué à notre succès, et je tiens également à remercier toutes nos Superstars et employés passés et présents pour leur dévouement et leur passion pour notre marque”, a-t-il déclaré. “Plus important encore, je voudrais remercier nos fans de nous avoir permis d’entrer chez vous chaque semaine et d’être votre choix de divertissement.”

