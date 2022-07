Vince McMahon prend sa retraite au milieu de l’enquête du comité de la WWE

Un représentant de la WWE, a demandé pourquoi M. McMahon prenait sa retraite, a fourni un lien vers la déclaration de M. McMahon, dans laquelle il mentionnait son âge.

M. McMahon a repris l’entreprise, alors appelée Capitol Wrestling Corporation, de son père, Vince Sr., en 1982 et l’a transformée en une entreprise de télévision et d’événements en direct tout en jouant un rôle de premier plan dans le divertissement. En 2008, le New York Times a déclaré que beaucoup le connaissaient comme “un narrateur aux larges épaules et crachant des insultes sur le ring”. M. McMahon a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame la même année.

Basée à Stamford, dans le Connecticut, la société a enregistré plus d’un milliard de dollars de revenus pour 2021. La WWE affirme qu’elle organise quelque 500 événements en direct par an et que ses programmes sont diffusés en 30 langues et sont distribués via NBCUniversal et Fox Sports, entre autres.