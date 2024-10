Vince McMahon poursuivi pour abus sexuels sur les « Ring Boys » de la WWE

Vince McMahon et la World Wrestling Entertainment (WWE) ont été accusés d’avoir connu et autorisé l’exploitation sexuelle de jeunes garçons.

Cinq individus, appelés « John Does 1-5 », ont déposé une plainte. procès contre McMahon, son épouse, la WWE et sa société mère, TKO Holdings, auraient autorisé « des abus ouverts et généralisés » contre les « ring boys » dans les années 1980 et 1990 de la part de l’ancien chef d’équipe du ring, Melvin Phillips, Jr. Certains des ils n’avaient que 12 ans. Phillips est décédé en 2012.

Le scandale des ring boy de la WWE est devenu public pour la première fois en 1992, conduisant au licenciement de Phillips et Terry Garvin, qui est également mentionné dans la poursuite comme agresseur. Cependant, le procès en cours explique que les survivants n’ont appris que récemment l’étendue des connaissances des McMahon et de la WWE concernant les abus et comment ils les auraient dissimulés.

Gardez à l’esprit que McMahon a été accusé d’être un prédateur sexuel dans le passé. En fait, il aurait payé 12 millions de dollars en argent secret pour faire taire quatre femmes au sujet du harcèlement sexuel présumé à son encontre.

Jessica Rosenberg, l’avocate de Vince McMahon, a fait une déclaration à NBC News à propos de ces affirmations.

« Il y a plus de 30 ans, le chroniqueur Phil Mushnick a tenté de faire la une des journaux avec ces mêmes fausses affirmations », a-t-elle déclaré. « Ces allégations n’ont jamais été prouvées et ont finalement fait l’objet d’une poursuite en diffamation contre M. Mushnick. »

« Les allégations de négligence contre M. McMahon qui ont été formulées aujourd’hui reposent sur les mêmes déclarations absurdes, diffamatoires et totalement sans fondement de la part de M. Mushnick », a poursuivi l’avocat. « Nous défendrons vigoureusement M. McMahon et sommes convaincus que le tribunal jugera que ces allégations sont fausses et infondées. »

Les avocats qui ont intenté une action en justice contre la WWE et les McMahon ont insisté sur le fait que « les Ring Boys mineurs ont été soignés, exploités et abusés sexuellement par Phillips, qui ciblait les enfants issus de foyers brisés ».

Apparemment, certaines de ces victimes ont été « attirées et manipulées » – en leur promettant de rencontrer des stars de la lutte – ainsi que agressées sexuellement par Phillips lors d’événements de lutte et dans d’autres lieux comme des hôtels et des vestiaires.

Pendant tout ce temps, McMahon et la WWE auraient été au courant des abus et n’auraient rien fait pour intervenir.

Selon Greg Gutzler, avocat des plaignants, « Grâce au courage de nos clients, nous avons enfin une chance de demander des comptes à ceux qui ont permis et permis les abus sexuels ouverts et généralisés sur ces jeunes garçons. »