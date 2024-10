Vince McMahon poursuivi pour abus sexuel présumé

Un nouveau procès allègue que Vince McMahon a sciemment permis l’exploitation sexuelle d’enfants par un employé de la WWE dans les années 1980.

La poursuite, déposée au nom de cinq anciens « Ring Boys » de la WWE, allègue que McMahon, son épouse Linda McMahon, la WWE et TKO Group Holdings, la société mère de la ligue, ont sciemment autorisé l’ancien annonceur du ring Melvin Phillips, Jr. à utiliser sa position. d’exploiter sexuellement des enfants dès l’âge de 12 ou 13 ans.

« Phillips a attiré et manipulé les jeunes garçons en leur promettant de rencontrer des lutteurs célèbres et d’assister à des spectacles de lutte très populaires, des expériences qui seraient autrement inaccessibles pour ces enfants », affirme le procès. « (Les McMahon et la WWE) ont permis à Phillips et à d’autres de s’engager et de favoriser la culture endémique des abus sexuels de la WWE. »

La WWE n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNN. Jessica Rosenberg, avocate de Vince McMahon, a qualifié ces allégations de fausses.

« Il y a plus de 30 ans, le chroniqueur Phil Mushnick tentait de faire la une des journaux avec ces mêmes fausses affirmations. Ces allégations n’ont jamais été prouvées », a déclaré Rosenberg dans un communiqué. « Les allégations de négligence portées aujourd’hui contre M. McMahon reposent sur les mêmes déclarations absurdes, diffamatoires et totalement sans fondement de la part de M. Mushnick. Nous défendrons vigoureusement M. McMahon et sommes convaincus que le tribunal jugera que ces allégations sont fausses et infondées.

La plainte, déposée dans le comté de Baltimore, dans le Maryland, au nom de cinq John Does, allègue que Phillips recruterait des enfants pour travailler comme « Ring Boys », l’aidant à faire des courses à préparer pour les événements de la WWE. Cependant, ce travail n’était qu’un prétexte pour exploiter sexuellement les garçons, ce que Phillips faisait même devant des lutteurs et des cadres dans les vestiaires, selon le procès.

Le procès allègue que McMahon était au courant des abus commis par Phillips sur les enfants. En fait, le procès allègue que McMahon a admis qu’il savait dès les années 1980 que Phillips avait un « intérêt particulier et contre nature » pour les jeunes garçons.

Phillips a travaillé pour la WWE dans les années 1970, 80 et 90 en tant qu’annonceur et chef d’équipe «éminent» au bord du ring. Il est décédé en 2012.

« Il était de notoriété publique à la WWE – parmi l’équipe du ring, les lutteurs et les dirigeants – que Phillips s’entourait d’un groupe de Ring Boys mineurs, y compris lorsqu’il traversait les frontières de l’État et restait dans des chambres d’hôtel avec les enfants », le procès allègue.

Selon le procès, les McMahon ont licencié Phillips en 1988 après que des allégations selon lesquelles il exploiterait sexuellement des enfants continuaient de faire surface. Pourtant, ils l’ont réembauché six semaines plus tard, et les poursuites allèguent qu’il a continué à recruter des jeunes hommes à des fins d’exploitation sexuelle.

Le procès allègue que les McMahon ont réembauché Phillips à la condition qu’il « s’éloigne des enfants », mais il ne l’a pas fait, et ils ont sciemment laissé cela se produire. Phillips filmait souvent ses abus sexuels sur les mineurs des Ring Boys avec une caméra vidéo, selon le procès.

« Après des décennies de souffrance en silence à cause du traumatisme de leur enfance, ces survivants se manifestent maintenant pour tenir (McMahon et la WWE) responsables de leur conduite en autorisant les abus systémiques et omniprésents de la part de Philips », affirme le procès.

Personne n’a jamais été inculpé au criminel.

Linda McMahon a quitté son poste de PDG de la WWE en 2009. Elle a travaillé dans le cabinet de l’ancien président Donald Trump en tant que 25e administrateur de la Small Business Administration avant de démissionner en 2019.

Ce procès est le dernier d’une série d’allégations de mauvaise conduite contre McMahon et la WWE. En 2022, McMahon a démissionné de son poste de PDG de la WWE et a versé l’année suivante un règlement de plusieurs millions de dollars à Rita Chatterton, une ancienne employée et arbitre, qui a accusé McMahon de l’avoir violée en 1986. McMahon est revenu au conseil d’administration de la WWE en janvier 2023.

Le Wall Street Journal avait précédemment rapporté qu’en 2022, McMahon avait versé plus de 12 millions de dollars à quatre femmes pour dissimuler « des allégations d’inconduite sexuelle et d’infidélité ».

En janvier, McMahon a démissionné de son poste de président de TKO, la société mère de la WWE, à la suite d’allégations d’agression sexuelle et de trafic. McMahon a nié les allégations.