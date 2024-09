Vince McMahon n’éprouve « aucune sympathie » pour les personnes qui partent à la retraite et leur dit d’aller « mourir »

Le dernier épisode de la série en six parties Mr. McMahon de Netflix comprend des entretiens avec McMahon lui-même donnant ses réflexions sur la retraite.

Les entretiens avec McMahon pour la docu-série ont été filmés avant sa démission de TKO Group Holdings en janvier.

Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de prendre du recul ou même de prendre sa retraite, McMahon a répondu :

« Non, je ne me vois pas prendre ma retraite un jour. Je n’ai jamais compris pourquoi les gens cessent de grandir. Quand on arrête de grandir, on meurt. Certaines personnes disent : « Je veux prendre ma retraite un jour. » Que vas-tu faire quand tu seras à la retraite ? Je n’ai aucune sympathie pour les gens comme ça. Alors, va mourir.

On ne sait pas exactement quand McMahon a fait ces déclarations aux producteurs de Netflix, mais McMahon a annoncé sa « retraite » en juillet 2022 avant de revenir à la WWE en tant que président exécutif en janvier 2023.

« Vince ne prendra jamais sa retraite », déclare Hulk Hogan dans le documentaire.

« Est-ce que je pense que Vince arrêtera un jour ? Non. Je ne pense pas qu’il arrêtera un jour parce qu’il adore ça, ce n’est pas du travail pour lui », a déclaré John Cena.

« Je ne peux pas imaginer une vie sans Vince McMahon comme personnage principal de la WWE. Tant qu’il aura du souffle dans ses poumons », a déclaré Shawn Michaels.

« Que faudrait-il, selon moi, pour que Vince prenne sa retraite ? Une bombe nucléaire qui explose », a déclaré Booker T avant que l’épisode ne passe à la couverture de la démission de Vince suite à une promotion pour mauvaise conduite en 2022.

Lorsque McMahon a annoncé sa retraite il y a plus de deux ans, il a envoyé la note interne ci-dessous aux talents de la WWE :

À toutes les superstars de la WWE : à l’approche de mes 77 ans (mon Dieu, suis-je vraiment si vieux que ça ?), je sens qu’il est temps pour moi de prendre ma retraite. J’ai vraiment aimé partager avec vous ma passion, ma sagesse et mon amour du métier. Vous ne verrez plus la présence souriante, docile, pondérée et calme de Gorilla chaque semaine.

Votre dévouement à la WWE permettra à notre entreprise de continuer à croître et à prospérer. Notre organisation n’est rien sans vous. Vous êtes la seule ressource naturelle de la WWE, choisie pour se produire devant un public mondial.

Vous êtes tous des ambassadeurs mondiaux de la WWE. Portez le drapeau de la WWE partout où vous allez. Agitez-le haut et fièrement. Et donnez-vous à fond pour être le meilleur de vous-même et de vos talents.

Une autre chose : je ne serai pas avec vous, mais je regarderai. N’oubliez pas de garder les mains levées, de vous accrocher et de vendre. Au fait, SmackDown est diffusé en direct ce soir à 20h00 heure de l’Est/19h00 heure du Centre sur FOX.

Vince