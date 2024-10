Vince McMahon lance une nouvelle société de divertissement avec d’anciens dirigeants de la WWE (rapport)

L’ancien PDG de la WWE, Vince McMahon, serait en train de créer une nouvelle société de divertissement. PW Insider rapportent que le milliardaire de 79 ans est en train de créer une entité qui financerait, développerait et produirait des projets de cinéma et de télévision. Le plan actuel est qu’il soit officiellement dévoilé si/quand les problèmes juridiques en cours de McMahon seront résolus.

Plusieurs anciens noms de la WWE seraient attachés au projet, notamment l’ancien COO Brad Blum et l’ancienne vice-présidente principale des relations de divertissement Kristen Prouty. Tous deux se sont séparés de la WWE en mai de cette année, Blum démissionnant tandis que Prouty a été licencié. Malgré la participation de certains de ses anciens dirigeants, la nouvelle société de McMahon ne devrait pas du tout être similaire à la WWE et se concentrera plutôt sur des projets de fiction et de non-fiction.

La tentative signalée de McMahon de se rétablir dans le secteur du divertissement (bien qu’en dehors du secteur de la lutte) arrive à un moment intéressant. McMahon reste au centre d’une enquête du ministère de la Justice sur lui et ses paiements « d’argent silencieux » qui ont été révélés en 2022, ainsi que sur le procès de Janel Grant. McMahon a récemment fait l’objet d’un épisode en six parties de Netflix M. McMahon des docuseries qui ont donné un nouveau regard sur ses nombreux scandales et controverses.

Que Vince McMahon puisse se forger une nouvelle carrière dans le divertissement avec sa nouvelle société, son nom restera à jamais synonyme de lutte, malgré les efforts de la WWE pour se démarquer de lui en 2024. SEScoops pour les dernières nouvelles sur la vie de Vince McMahon après avoir quitté la WWE et sur cette nouvelle entreprise potentielle.