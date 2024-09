Vince McMahon : la série documentaire de Netflix confond « le personnage de M. McMahon avec mon vrai moi »

Vince McMahon affirme que la série documentaire « Mr. McMahon » de Netflix confond le personnage qu’il incarne à la télévision avec sa véritable personnalité.

L’ancien président exécutif de la WWE a publié une déclaration à X lundi, affirmant que, d’après une première version de la série documentaire qu’il a vue, celle-ci laisse les téléspectateurs « intentionnellement confus ».

McMahon a écrit :

« Je ne regrette pas d’avoir participé à ce documentaire Netflix. Les producteurs ont eu l’occasion de raconter une histoire objective sur ma vie et l’incroyable entreprise que j’ai bâtie, qui étaient tout aussi remplies d’excitation, de drame, de plaisir et d’une bonne dose de controverse et de leçons de vie. Malheureusement, d’après une version partielle que j’ai vue, ce documentaire est insuffisant et prend le chemin prévisible de confondre le personnage de « M. McMahon » avec mon vrai moi, Vince. Le titre et les promos à eux seuls le montrent clairement. »

« Beaucoup de choses ont été déformées ou complètement omises dans le but de semer la confusion chez les spectateurs. Les producteurs ont recours à des astuces de montage classiques avec des images hors contexte et des extraits sonores datés, etc. pour déformer la perception des spectateurs et soutenir un récit trompeur. »

« Pour tenter de faire avancer leur version trompeuse, les producteurs utilisent un procès basé sur une liaison à laquelle j’ai mis fin comme preuve que je suis, en fait, « M. McMahon ».

« J’espère que le spectateur gardera l’esprit ouvert et se souviendra qu’il y a deux côtés à chaque histoire. »

Les six épisodes de « Mr. McMahon » devraient sortir le mercredi 25 septembre 2024. Le projet a été élaboré en partie à partir de plus de 200 heures d’entretiens avec McMahon lui-même avant sa démission de TKO.

Le réalisateur Chris Smith a déclaré Netflix « Au cours des quatre années de production, l’histoire a évolué de manière véritablement choquante, aboutissant à des allégations extrêmement poignantes. Le produit final est un documentaire révélateur qui, selon nous, offre un portrait riche et nuancé de l’homme et de l’héritage complexe qu’il a laissé derrière lui. »

Nos collaborateurs Bryan Alvarez et Dave Meltzer ont récemment discuté du projet sur Wrestling Observer Radio. Un extrait de l’émission est disponible ci-dessous :

