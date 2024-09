Vince McMahon – « J’ai trois ordinateurs dans ma tête et l’un d’eux me dit d’avoir beaucoup de relations sexuelles »

Avant sa démission de la WWE, l’ancien président de la WWE Vince McMahon a participé à une série d’interviews pour la docu-série, Monsieur McMahonqui est actuellement diffusé sur Netflix.

Les interviews ont été enregistrées il y a des années, avant les premières allégations concernant sa liaison avec l’ancienne employée de la WWE Janel Grant.

Au cours d’un des épisodes, on a demandé à McMahon s’il envisageait un jour de prendre sa retraite, ce à quoi il était catégoriquement opposé à l’époque.

De plus, le PDG désormais en disgrâce affirme qu’il a « Différents ordinateurs » dans sa tête, dont l’une lui dit de s’amuser et de faire l’amour.

Vous pouvez découvrir quelques moments forts de l’épisode ci-dessous :

Sur la façon dont il envisage la retraite : « Est-ce que je me vois un jour prendre ma retraite ? Non, je ne me vois jamais prendre ma retraite. Je n’ai jamais compris pourquoi les gens cessent de grandir. Quand on cesse de grandir, on meurt. Certaines personnes se disent : « Je veux prendre ma retraite un jour. » Que vas-tu faire quand tu seras à la retraite ? Je n’ai aucune sympathie pour ce genre de personnes. Alors… va mourir. »

Sur les différents ordinateurs dans sa tête : « Je n’ai pas deux cerveaux différents, mais comme des ordinateurs dans ma tête, et parfois ils travaillent contre moi. J’ai un ordinateur qui vous parle en ce moment, et il y en a un autre qui me fait penser quelque chose de complètement différent. Puis, il y en a un troisième parfois. Si je voulais l’utiliser, je le pourrais. Donc, il m’est parfois difficile de prêter attention aux choses. Cela m’a dérangé au fil des ans parce que tout ce que je voulais, c’était être normal. Je voulais m’intégrer. Je fais avec parce que c’est ce que tu es. « Fais avec, Vince. » Peu importe que tu veuilles être comme ça ou comme ça. Voilà où tu en es. Tu es différent. Sois différent. Tu connais l’expression « F*** the world ». Donc, c’est là où j’en suis maintenant. »

À quoi pense son autre cerveau/ordinateur : « Quelque chose de très amusant et qui implique du sexe. »

NOTE: Si vous avez des conseils d’actualité ou des résumés de podcast que vous aimeriez nous envoyer pour que nous les publiions (le crédit complet vous sera attribué), veuillez m’envoyer un e-mail à [email protected].