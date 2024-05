Vince McMahon et la WWE officiellement sous enquête du DOJ ; L’affaire de viol et de trafic sexuel suspendue

Getty Images

Les horribles allégations de viol et de trafic sexuel contre l’ancien patron de la WWE, Vince McMahon, n’auront pas encore leur chance devant les tribunaux, grâce au ministère de la Justice.

Dans un dossier scellé aujourd’hui, le bureau du procureur américain du district sud de New York a présenté au tribunal fédéral les documents relatifs à une enquête ouverte sur McMahon, la World Wrestling Entertainment et l’ancien responsable des relations avec les talents de la WWE, John Laurinaitis.

Cela a maintenant mis un terme à l’affaire explosive de l’ancien membre du personnel de la WWE, Jamel Grant, sur les années d’agression et d’abus dont elle aurait été victime de la part de McMahon et d’autres membres de l’organisation. Un document distinct publié jeudi par le bureau de Damien Williams a clairement montré que le gouvernement ne se contentait pas de plonger les pieds dans ces eaux potentiellement toxiques.

« En plus des avocats déjà inscrits, veuillez inscrire ma comparution en tant qu’avocat des États-Unis d’Amérique, Sarah Mortazavi, procureure adjointe des États-Unis », a écrit aujourd’hui Williams au juge Jeffrey A. Meyer dans un document également versé au rôle.

Le bureau du procureur américain du district sud de l’Empire State a refusé de commenter ou de donner des conseils lorsqu’il a été contacté par Deadline aujourd’hui. Si et quand cela change, cet article sera mis à jour.

Cependant, cinq mois après que Jamel Grant a intenté une action terroriste contre McMahon, la WWE et d’autres, son avocat confirme que la décision tant attendue du DOJ est importante – suffisamment importante pour arrêter l’affaire initiale dans son élan pour le moment.

« MS. Grant a consenti à une demande du procureur américain du district sud de New York de suspendre son affaire contre M. McMahon, la WWE et M. Laurinaitis, conformément à une enquête non publique en cours », a déclaré l’avocate de Grant, Ann Callis, dans un communiqué. à la date limite. « Nous coopérerons avec toutes les prochaines étapes appropriées.

Déposé le 25 janvier et presque immédiatement attaqué par l’équipe de McMahon, le procès graphique de Grant indique qu’elle a été violemment violée à plusieurs reprises et maltraitée d’autres manières par McMahon de 2019 à 2022. De plus, Grant affirme qu’elle a été victime d’un trafic à travers les frontières de l’État vers d’autres dirigeants de la WWE et même à une « Superstar de la WWE » anonyme à des fins sexuelles.

Grant et McMahon ont convenu d’un paiement de 3 millions de dollars en 2022 pour protéger leur relation sexuelle prétendument dégradante des regards indiscrets si elle signait une NDA. La plaignante a retardé sa part du marché, selon les poursuites de Grant, mais McMahon ne lui a versé jusqu’à présent qu’un million de dollars. Pour cela, et suite à sa publication, Grant cherche, entre autres mesures, à faire invalider la NDA.

Quelques jours seulement après avoir nié avec véhémence les accusations de Grant, McMahon a rompu ses derniers liens de direction avec la société mère de la WWE, TKO Group, le 27 janvier. Une chute brutale par rapport au rôle central de McMahon dans la supervision de la fusion en septembre 2023 de l’organisation de lutte avec l’UFC. une combinaison de 21,4 milliards de dollars qui a créé TKO – dont McMahon est devenu président exécutif.

Après quelques ventes préalables de McMahon, Endeavour et TKO ont convenu en avril d’acheter pour un total de 311,2 millions de dollars d’actions du dirigeant cacophonique. Même avec ces ventes, McMahon détiendrait encore une participation importante dans TKO – du moins pour le moment.

Même avant le procès de Grant, McMahon était déjà sous le microscope dans une enquête interne réglée il y a deux ans par la WWE, alors propriété d’Endeavour, pour des millions en paiements secrets à diverses femmes, y compris maintenant Grant. Cette enquête a peut-être été fermée une fois que le directeur McMahon a versé plus de 7 millions de dollars à l’entreprise, mais à l’été 2023, WME a admis que les choses n’étaient pas terminées. Notant que « les enquêtes gouvernementales connexes restent en cours », la société a révélé dans un document déposé auprès de la SEC l’année dernière qu’un mandat de perquisition avait été exécuté contre McMahon et la société, et qu’une assignation à comparaître devant un grand jury fédéral avait été signifiée à McMahon.

Nous avons maintenant une idée un peu plus claire de la manière dont McMahon est braqué sous les projecteurs – malgré ses dénégations de toute mauvaise conduite.