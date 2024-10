Vince McMahon et la WWE accusés d’avoir permis l’exploitation sexuelle « généralisée » de jeunes garçons par l’annonceur dans le cadre d’un nouveau procès

Vince McMahon et la WWE ont été accusés d’être au courant et de ne pas avoir mis un terme à l’exploitation sexuelle de jeunes garçons par un présentateur du ring dans le cadre d’un procès intenté mercredi au nom de cinq victimes présumées.

Le costumedéposé dans le comté de Baltimore, Maryland, accuse McMahon et son épouse, Linda McMahon, ainsi que World Wrestling Entertainment et sa société mère, TKO Holdings, d’avoir autorisé « les abus ouverts et généralisés » contre les soi-disant « ring boys » dès l’âge de 12 ans. qui a agi en tant qu’assistant de l’annonceur au bord du ring Melvin Phillips Jr. dans les années 1980 et 1990.

TKO et la WWE n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Phillips est décédé en 2012.

Jessica Rosenberg, avocate de Vince McMahon, du cabinet d’avocats Akin Gump Strauss Hauer & Feld, a déclaré dans une déclaration à NBC News que les affirmations mentionnées dans le procès, rapportées pour la première fois par le New York Post au début des années 1990, étaient fausses.

« Il y a plus de 30 ans, le chroniqueur Phil Mushnick tentait de faire la une des journaux avec ces mêmes fausses affirmations. Ces allégations n’ont jamais été prouvées et ont finalement fait l’objet d’un procès en diffamation contre M. Mushnick », a déclaré Rosenberg.

« Les allégations de négligence portées aujourd’hui contre M. McMahon reposent sur les mêmes déclarations absurdes, diffamatoires et totalement sans fondement de la part de M. Mushnick. Nous défendrons vigoureusement M. McMahon et sommes convaincus que le tribunal jugera que ces allégations sont fausses et infondées.

Les cabinets d’avocats DiCello Levitt et Murphy, Falcon & Murphy, qui ont déposé plainte, ont déclaré dans un communiqué : « Les Ring Boys mineurs ont été soignés, exploités et abusés sexuellement par Phillips, qui ciblait les enfants issus de foyers brisés. »

La poursuite allègue que les cinq demandeurs non identifiés ont été agressés sexuellement non seulement lors d’événements de lutte, mais également dans des hôtels et autres lieux. Phillips a « attiré et manipulé » des garçons de 12 et 13 ans en leur promettant de rencontrer des stars de la lutte, affirme-t-il.

La poursuite allègue que Phillips aurait maltraité les demandeurs dans sa loge tout en enregistrant les incidents avec une caméra vidéo. Deux des demandeurs viennent du Massachusetts, deux de Pennsylvanie et un de Floride – ils sont appelés John Does.

La poursuite accuse les McMahon de connaître depuis longtemps « l’intérêt particulier et contre nature » de Phillips pour les jeunes garçons.

Greg Gutzler, associé chez DiCello Levitt, qui dirige le litige, a déclaré qu’il était « tout simplement inadmissible » que tant de personnes soient prétendument au courant des abus et ne fassent rien pour les arrêter.

« Grâce au courage de nos clients, nous avons enfin une chance de demander des comptes à ceux qui ont permis et permis les abus sexuels ouverts et généralisés sur ces jeunes garçons », a-t-il déclaré.

McMahon a licencié Phillips en 1988, selon la poursuite, après que des allégations ont été faites sur le comportement de l’annonceur, pour ensuite le réembaucher six semaines plus tard à la condition qu’il « s’éloigne des enfants ». Le procès ajoute : « Il ne l’a pas fait, et ils le savaient. »

Le procès indique que les demandeurs n’ont appris que récemment à quel point les personnes nommées dans le procès savaient sur les crimes présumés, en partie à cause d’un procès intenté par Janel Grant, un ancien employé de la WWE, accusant McMahon de trafic sexuel et la forçant à avoir une relation sexuelle en échange. pour un travail.

McMahon contesté les allégationsdéclarant dans un communiqué cette année : « Je maintiens ma déclaration antérieure selon laquelle le procès de Mme Grant est rempli de mensonges, d’instances obscènes inventées qui n’ont jamais eu lieu et constitue une déformation vindicative de la vérité. »

Un documentaire Netflix en six parties« M. McMahon », publié le mois dernier, était centré sur plusieurs accusations de mauvaise conduite contre McMahon, y compris l’affaire intentée par Grant.

Actualités NBC signalé l’année dernière, la WWE divulgué que les enquêteurs ont signifié à McMahon une assignation à comparaître devant un grand jury fédéral et ont exécuté un mandat de perquisition.

Marci Hamilton, fondatrice et PDG de Enfant États-Unisun groupe à but non lucratif qui fait campagne pour renforcer les droits des enfants, a déclaré que l’affaire n’était possible que grâce à un délai de prescription dans le Maryland pour lequel le groupe s’est battu.

« L’un des meilleurs outils à notre disposition est de faire pression en faveur d’une réforme du délai de prescription afin que les auteurs et leurs institutions habilitantes puissent être tenus responsables en cas de divulgation tardive », a-t-elle déclaré.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com