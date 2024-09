Vince McMahon critique le documentaire de Netflix « Mr. McMahon » comme étant « trompeur »

L’ancien patron de la WWE, Vince McMahon, s’exprime contre la docu-série Netflix « Mr. McMahon » avant sa sortie.

Dans une déclaration publiée sur son X officiel (anciennement Twitter) comptea écrit McMahon, « Je ne regrette pas d’avoir participé à ce documentaire Netflix. Les producteurs ont eu l’occasion de raconter une histoire objective sur ma vie et l’incroyable entreprise que j’ai bâtie, qui étaient tout aussi remplies d’excitation, de drame, de plaisir et d’une bonne dose de controverse et de leçons de vie. Malheureusement, d’après une première version partielle que j’ai vue, ce documentaire est insuffisant et prend le chemin prévisible de confondre le personnage de « M. McMahon » avec mon vrai moi, Vince. Le titre et les promos à eux seuls le montrent clairement. »

« Beaucoup de choses ont été déformées ou complètement omises dans le but de semer la confusion chez les téléspectateurs », a-t-il poursuivi. « Les producteurs ont recours à des astuces de montage classiques avec des images hors contexte et des extraits sonores datés, etc. pour déformer la perception des téléspectateurs et soutenir un récit trompeur. Pour tenter de renforcer leur version trompeuse, les producteurs utilisent un procès basé sur une liaison à laquelle j’ai mis fin comme preuve que je suis, en fait, « M. McMahon ». J’espère que le spectateur gardera l’esprit ouvert et se souviendra qu’il y a deux côtés à chaque histoire. »

La série « Mr. McMahon » devrait être diffusée dans son intégralité sur Netflix le 25 septembre. Elle se compose de six épisodes d’une heure. Elle raconte les débuts de McMahon et sa prise de fonctions à la tête de la WWF, jusqu’à son départ de l’entreprise suite à des allégations d’abus sexuels et de trafic de la part d’un ancien employé de la WWE.

La série comprend des entretiens avec McMahon lui-même ainsi qu’avec des légendes de la WWE comme Dwayne « The Rock » Johnson, Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin, John Cena et Paul « Triple H » Levesque.

Chris Smith est le réalisateur et le producteur exécutif de la série documentaire. Bill Simmons et Zara Duffy sont les producteurs exécutifs de « Mr. McMahon ». La série est produite par Library Films en association avec Ringer Films.