Vince McMahon coupe les liens avec la WWE après une accusation de trafic sexuel

M. McMahon a finalement fait pression sur Mme Grant pour qu’elle signe un accord de non-divulgation en échange de 3 millions de dollars, selon la plainte, mais ne lui a versé qu’un million de dollars. Le procès allègue également qu’un certain nombre d’employés de haut rang et de membres du conseil d’administration de la WWE, qui n’ont pas été nommés dans la plainte, étaient au courant du comportement de M. McMahon, soulevant des questions sur qui savait quoi et quand.

Dans une déclaration publiée après sa démission, M. McMahon a qualifié le procès de Mme Grant de « déformation vindicative de la vérité » et a déclaré qu’il avait hâte de laver son nom. Mais il a déclaré qu’il avait décidé de démissionner « par respect » pour TKO, la WWE et leurs employés et lutteurs.

M. McMahon et son épouse, Linda, ont fondé la société qui allait devenir la WWE en 1980 et l’ont développée d’une entreprise régionale à une entreprise nationale, puis internationale. Ils ont rendu célèbres des lutteurs comme Stone Cold Steve Austin et Undertaker, et après une accalmie dans les années 2000, les lutteurs de la société sont devenus plus populaires qu’ils ne l’avaient été depuis des années.

Mais les accusations répétées d’inconduite sexuelle contre M. McMahon ont assombri la fortune de l’entreprise. En 2022, un comité spécial du conseil d’administration de la WWE a mené une enquête sur la conduite de M. McMahon et a découvert que pendant 16 ans, il avait dépensé 14,6 millions de dollars en paiements aux femmes qui l’avaient accusé d’inconduite sexuelle. L’une d’elles était une ancienne lutteuse qui a déclaré que M. McMahon l’avait contrainte à lui faire une fellation et avait ensuite décidé de ne pas renouveler son contrat, selon Le journal de Wall Street.

Une enquête plus approfondie de l’entreprise a révélé qu’il avait versé 5 millions de dollars supplémentaires en paiements à deux femmes.