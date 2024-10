Vince McMahon accusé d’avoir permis des abus sexuels « endémiques » sur des « ring boys » mineurs – National

Vince McMahon fait face à un autre procès, cette fois de la part de cinq anciens « ring boys » qui affirment que le magnat de la lutte n’a rien fait pour les empêcher d’être exploités et abusés sexuellement lorsqu’ils travaillaient comme employés mineurs pour la World Wrestling Entertainment (WWE).

Le procèsdéposé anonymement devant le tribunal du Maryland cette semaine contre McMahon, son épouse Linda, la WWE et sa société mère, TKO Group Holdings, contient des accusations selon lesquelles les parties auraient permis des « abus ouverts et généralisés » contre des ring boys âgés d’à peine 12 ans, qui travaillaient aux côtés de l’annonceur Melvin. Phillips Jr. dans les années 1980 et 1990.

Phillips, décédé en 2012, est l’auteur présumé des abus, et le procès affirme qu’il a soigné et maltraité de jeunes garçons après les avoir recrutés pour aider à monter le ring et faire des courses pour l’émission itinérante de la WWE.

« La véritable motivation de Phillips en leurrant les ring boys avec la promesse d’avoir accès aux événements populaires de la WWE était de les abuser sexuellement », affirment les poursuites. « Et Vince McMahon le savait, admettant qu’il était conscient, au moins dès les années 1980, que Phillips avait un ‘intérêt particulier et contre nature’ pour les jeunes garçons. »

Le cabinet d’avocats représentant les accusateurs a déclaré que Phillips ciblait les enfants issus de foyers brisés, mais que les abus se produisaient « à la vue de tous », souvent dans des salles de lutte et des chambres d’hôtel lors d’une tournée.

« Grâce au courage de nos clients, nous avons enfin une chance de demander des comptes à ceux qui ont permis et permis les abus sexuels ouverts et généralisés sur ces jeunes garçons », a déclaré Greg Gutzler, associé chez DiCello Levitt, dans un communiqué. communiqué de presse partagé par le journaliste de lutte Brandon Thurston.

Une nouvelle poursuite a été déposée aujourd’hui par d’anciens ring boys du WWF contre la WWE, TKO, Vince McMahon et Linda McMahon. Communiqué des avocats des plaignants : BALTIMORE, 23 octobre 2024—DiCello Levitt et Murphy, Falcon & Murphy ont déposé aujourd’hui une action en justice majeure contre World… pic.twitter.com/nMQpL2hxZg – Brandon Thurston (@BrandonThurston) 23 octobre 2024

Jessica Rosenberg, avocate de McMahon, a déclaré à USA Today que le les allégations sont des « fausses allégations » et découlent du reportage du chroniqueur du New York Post, Phil Mushnick, sur les abus présumés il y a 32 ans.

« Les allégations de négligence contre M. McMahon qui ont été formulées aujourd’hui reposent sur ces même absurde, diffamatoire et totalement sans fondement déclarations de M. Mushnick. Nous défendrons vigoureusement M. McMahon et sommes convaincus que le tribunal jugera que ces allégations sont fausses et infondées », a déclaré Rosenberg dans un communiqué.

Alors que Phillips a été licencié pendant une courte période en 1988, il a été réembauché six semaines plus tard avec un avertissement de « se tenir à l’écart des enfants », selon le dossier.

« En le réembauchant, les accusés ont permis à Phillips de continuer à maltraiter des enfants innocents », indique le procès.

C’est le dernier procès intenté contre McMahon et sa marque. Tous deux font l’objet d’un nouvel examen après la récente M. McMahon les docu-séries ont commencé à être diffusées ; la série examine en profondeur les problèmes problématiques et omniprésents dans les coulisses de la WWE.

En 2022, McMahon a démissionné de ses fonctions de PDG et président de la WWE lors d’une enquête sur des allégations de mauvaise conduite, mais il est revenu à la WWE en tant que président exécutif six mois plus tard.

À l’époque, le Wall Street Journal avait rapporté que McMahon avait accepté de payer plus de 12 millions de dollars au cours des 16 dernières années pour supprimer les allégations d’inconduite sexuelle et d’infidélité.

Six mois après son retour, en janvier de cette année, il a fait l’objet d’un autre procès déchirant – cette fois de la part de Janel Grant, ancien employé de la WWE, qui accusait McMahon de l’avoir maltraitée émotionnellement et physiquement, de déféquer sur son corps pendant des rapports sexuels en groupe et d’avoir insisté sur le fait qu’elle avoir des relations sexuelles avec lui et avec d’autres hommes.

Grant a déclaré qu’elle craignait d’être licenciée si elle ne se conformait pas aux abus de McMahon.

McMahon a contesté ces allégations, déclarant dans une déclaration plus tôt cette année : « Je maintiens ma déclaration antérieure selon laquelle le procès de Mme Grant est rempli de mensonges, d’instances obscènes inventées qui n’ont jamais eu lieu et constitue une déformation vindicative de la vérité. »





