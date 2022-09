Vince Gilligan, équipe vedette de “Better Call Saul” pour l’émission Apple TV Plus

Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad et Tu ferais mieux d’appeler Saula conclu un accord avec Apple TV Plus pour une nouvelle émission mettant en vedette l’acteur de Better Caul Saul Rhea Seehorn, selon un rapport de Date limite Jeudi.

Les détails de l’émission sont minces, mais huit à neuf réseaux et plateformes étaient intéressés par le projet, ce qui a conduit à plusieurs appels d’offres, selon Deadline. AMC, le réseau qui a diffusé à la fois Breaking Bad et Better Call Saul, était également après la nouvelle émission de Gilligan, mais a perdu, tout comme Amazon. Les épisodes devraient coûter entre 13,5 et 15 millions de dollars par épisode.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

“Après 15 ans, j’ai pensé qu’il était temps de faire une pause dans l’écriture d’anti-héros… et qui est plus héroïque que la brillante Rhea Seehorn ?” a déclaré Gilligan dans une déclaration à Deadline. “Il est grand temps qu’elle ait sa propre émission, et je me sens chanceuse de pouvoir travailler dessus avec elle.”

Breaking Bad et sa préquelle, Better Call Saul, ont été salués par les critiques et les fans comme une télévision incontournable. Breaking Bad a reçu 248 nominations aux prix au cours de sa course de cinq saisons, remportant 92 victoires et étant appelé par certains le meilleure série télévisée de tous les temps. Better Call Saul a également reçu une multitude de distinctions critiques, dont 185 nominations et 31 victoires. Bien qu’après avoir reçu 46 nominations aux Emmy Awards au cours de ses six saisons, il n’a pas encore trouvé de statuette en or. Compte tenu du CV de Gilligan, il n’est pas trop surprenant que plusieurs réseaux aient recherché sa nouvelle émission.