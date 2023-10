Vince Gilligan de Breaking Bad dit que la prochaine série est de la « science-fiction légère »

Vince Gilligan revient à Albuquerque—et la science-fiction. Le célèbre créateur d’AMC Briser le mauvais et son spin-off Tu ferais mieux d’appeler Saulqui a également travaillé pendant plusieurs années sur Fox Les X-Files (et co-créé un spin-off Le tireur solitaire) vient de révéler quelques informations sur sa nouvelle série mettant en vedette la star nominée aux Emmy Saül la star Rhea Seehorn.

Microsoft Surface Laptop Studio 2 pratique

Dans une nouvelle interview avec Variety, Gilligan a déclaré que maintenant que la grève de la WGA est terminée, la salle des scénaristes de la série encore sans titre rouvre. « Quand la grève a frappé, nous étions très proches de la fin de la première saison », a-t-il expliqué. « Nous allons donc revenir en arrière et terminer l’avant-dernier épisode, puis nous mettre au travail sur le dernier épisode… Nous avons hâte de nous remettre au travail. Nous aurions déjà tiré sans la frappe. La grève était une triste nécessité et nous sommes tous heureux qu’elle soit derrière nous.»

La série est en tournage à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, sur les traces de Briser le mauvais et Tu ferais mieux d’appeler Saul– mais son genre remontera encore plus loin dans la carrière de Gilligan. «Je n’appellerais pas cela de la science-fiction lourde, j’appellerais cela de la science-fiction légère», a-t-il déclaré. «Mais il y a un élément de science-fiction à la base. Et il n’y a pas de crime, ni de méthamphétamine. Ça va être amusant et différent… Je sais que c’est une histoire qui m’intéresse, et Rhea jouera un personnage très différent de celui dans lequel elle a joué. Saül. Ce qui est bizarre c’est que ça se passe à Albuquerque, sauf que c’est un tout autre monde. Je ne vois aucun chevauchement.

Quant à l’intrigue, tout ce qu’il taquinerait, c’est qu’elle se déroule dans « le monde dans lequel nous vivons », mais une version qui « change très brusquement dans le premier épisode, et puis c’est tout à fait différent… et les conséquences ». nous espérons que cela fournira un drame pour de très nombreux épisodes par la suite.

Compte tenu de leurs antécédents, nous serons certainement intéressés de voir ce que Gilligan et Seehorn nous réservent ensuite.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.