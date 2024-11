Vince Carter veut que les fans « comprennent toute l’histoire » de la sortie

Carter a été ému aux larmes à plusieurs reprises au cours de la séance de questions et réponses de 35 minutes à laquelle des membres de sa famille, dont sa mère et ses trois enfants, étaient assis devant.

« J’étais ce type qui voulait voler autour des arènes et se jeter sur les gens, c’est pourquoi les gens tombaient amoureux, c’est pourquoi je comprends pourquoi les gens étaient tristes et avaient leurs sentiments », a déclaré Carter alors que des dizaines de fans regardaient à travers le verre de l’arène près de Legend’s Row pour assister à sa conférence de presse. «Je pense que c’est de là que vient l’amour et de là que vient la frustration (quand j’ai) tourné la page.

«Je pense à toutes ces émotions et sentiments de maintenant, savoir maintenant, encore une fois, mettre un terme à toute l’expérience, pas seulement six ans, 22 ans d’allers-retours. ‘Hehe, haha, VC, c’est nul’ pour féliciter. Tout est en un », a déclaré Carter.

Carter a rappelé ses débuts à Toronto, depuis ce qu’il pensait être un mauvais entraînement préalable au repêchage qui a en fait séduit Glen Grunwald, Butch Carter et le reste des cuivres de Toronto de l’époque, jusqu’aux origines de son choix du numéro 15 au lycée en Floride. Il a choisi la victoire du cinquième match contre les Knicks de New York pour accéder au deuxième tour des séries éliminatoires pour la première fois comme son meilleur moment en tant que Raptor et a expliqué comment il a toujours maintenu des liens avec la ville de Toronto, y compris sa nouvelle mission de travail sur certains Sportsnet Raptors diffusent aux côtés de leurs amis proches Alvin Williams et Matt Devlin, et au Canada et à quel point il est fier de son impact en inspirant tant de personnes à jouer au basket-ball dans ce pays.

Carter a déclaré que ce moment « signifie tout. Et l’héritage ne cesse de croître. Et je pense encore une fois que c’est la cerise sur le gâteau. C’est l’arc pour boucler la boucle… J’ai l’impression que mes émotions parlent plus fort que les mots. Cela raconte une histoire. Et vous savez, c’est juste une appréciation pour où nous étions, où nous allions et où nous en sommes maintenant, et maintenant vous concluez cela avec un arc, vous savez ce que je dis. Donc rien d’autre à dire si vous ne pouvez pas vraiment comprendre cela, je veux dire, se promener avec les oreilles sourdes et les yeux aveugles.