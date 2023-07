Vinay Pathak révèle que chaque membre du plateau était sur la même longueur d’onde, dit que « le crédit revient à Sujoy Ghosh » | Exclusif

L’acteur Vinay Pathak, l’un des acteurs les plus talentueux du pays, devrait apparaître dans le prochain film Aveugle qui est prêt à être diffusé sur la plate-forme OTT Jio Cinema à partir du 7 juillet. Réalisé par Shome Makhija, Blind met également en vedette Sonam Kapoor, Purab Kohli, Lilette Dubey et Shubham Saraf.

Récemment, Vinay Pathak, dans une conversation exclusive avec DNA India, a parlé du film et de son expérience pendant le tournage. Interrogé sur sa réaction lorsqu’il a lu le scénario pour la première fois, l’acteur a répondu: « J’ai aimé lire le scénario, c’était un scénario très bien écrit. Mon réalisateur m’a dit que c’était lié à un film coréen, aimeriez-vous le voir ? J’ai dit « Non, je n’ai pas besoin de le regarder, je dois lire le script ». Et j’ai lu le script et c’était une excellente adaptation. Je n’ai pas eu de mal à l’accepter. »





Tout en parlant de son expérience et d’un incident qu’il n’oubliera jamais en travaillant avec l’équipe de Blink, il a déclaré: « Il y en a tellement, mais je vais vous raconter un incident qui s’est produit pendant le tournage et je n’oublierai jamais que . C’est une expérience très personnelle. J’ai arrêté de fumer avant d’arriver en Écosse. Je fumais depuis 35 ans et un jour j’ai décidé que je ne fumerais plus. Et j’ai juste arrêté vers novembre. Et à la mi-décembre, j’y suis à -5 degrés et je me disais ‘Omg ! Ça va être un test pour moi. Mais il y avait peu de fumeurs dans l’unité et ils sortaient bien sûr et fumaient. J’ai partagé mon inquiétude avec chacun d’eux. Et ils étaient si favorables et étaient comme ‘ne t’inquiète pas hum aapko Cigarettes peene hi nahi denge’.



Il a ajouté : « Ce n’est pas ce que je dis, aap nahi peene denge mais moi leke pee bhi toh sakta hu itni merci moi. Je partage cette histoire parce que l’énergie et la chaleur que nous avons tous partagées dans l’unité et l’équipage étaient incroyables. Ce fut une expérience tellement merveilleuse pour moi. C’était tellement simple dans un pays comme l’Ecosse où je suis allé pour la première fois. Et pour beaucoup de personnes dans l’unité, c’était une première expérience. Et le mérite revient à Sujoy Ghosh qui veille à ce que le réservoir d’énergie soit créé dès le début. Et vous êtes comme wow et ‘ohh c’est l’endroit où il faut être parce que c’est cool, c’est sûr, c’est sûr, c’est simple, c’est chaleureux et c’est encourageant et tout le monde est sur la même longueur d’onde.

Il a en outre mentionné: «Croyez-moi, après avoir été dans l’industrie cinématographique pendant si longtemps, il n’est jamais arrivé que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. Je n’oublierai jamais. Je suis reconnaissant. »



Pendant ce temps, Blind marque le retour de Sonam à Bollywood après quatre ans. Sa dernière sortie sur grand écran était The Zoya Factor (2019). Blind est présenté par Jio Studios, en association avec RV Motion Pictures & Lead Films, une production de Kanai, Avma et Kross Pictures. Le film sortira sur Jio Cinemas le 7 juillet.



