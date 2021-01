Douze bouteilles de vin de Bordeaux retournent sur Terre après avoir fait le tour du monde au nom de la science.

La capsule cargo Dragon de SpaceX avec sa précieuse cargaison visera un plongeon dans le golfe du Mexique mercredi soir.

Mais aucune des bouteilles ne sera ouverte avant fin février.

Space Cargo Unlimited, une start-up luxembourgeoise derrière les expériences, ouvrira ensuite une bouteille ou deux pour une dégustation de vin hors du commun à Bordeaux par certains des plus grands connaisseurs et experts français.

Des mois de tests chimiques suivront alors que les chercheurs sont impatients de voir comment l’espace modifie la structure du vin.

Nicolas Gaum, PDG et co-fondateur de Space Cargo Unlimited, a déclaré que les produits agricoles comme le raisin devront s’adapter à des conditions plus difficiles en raison du changement climatique. La mission a également mis des vignes en orbite et compte les replanter sur terre pour voir si elles ont une plus grande résilience. Les vignes normales peuvent être la proie des conditions météorologiques changeantes, en particulier des températures extrêmes, ainsi que de la pourriture.

Space Cargo Unlimited espère tirer parti de ce qui a été appris en stressant les plantes en apesanteur et les transformer en plantes plus robustes sur Terre.

