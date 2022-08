Vin Scully, voix légendaire des Dodgers depuis 6 décennies, décède à 94 ans

Vin Scully, le diffuseur bien-aimé des Dodgers qui a informé et diverti des générations de fans de baseball au cours d’une carrière qui a duré six décennies, est décédé mardi à l’âge de 94 ans.

La mort de Scully a été annoncée mardi soir par les Dodgers de Los Angeles.

“Nous avons perdu une icône”, a déclaré le président et chef de la direction des Dodgers, Stan Kasten, dans un communiqué. “Sa voix sera toujours entendue et gravée dans tous nos esprits pour toujours.”

Ses manières folkloriques, caractérisées par sa salutation diffusée de “Salut, tout le monde, et une très agréable bonne soirée à vous où que vous soyez”, ont transcendé des générations de traditions de baseball.

Sa carrière a commencé en 1950 alors que l’équipe était encore à Brooklyn et que Jackie Robinson et Pee Wee Reese étaient des incontournables sur le terrain. Il a suivi l’équipe lorsqu’elle s’est déplacée vers l’ouest, régalant les fans au cours des cinq décennies suivantes avec le jeu de grands noms des Dodgers tels que Sandy Koufax, Steve Garvey, Fernando Valenzuela et Clayton Kershaw.

Scully travaillait généralement seul, fournissant à la fois de la couleur et du jeu par jeu lors de ses émissions, livrant des faits souvent négligés et des décennies de perspective. Et bien qu’il ait été payé par les Dodgers, Scully était aussi impartial qu’un diffuseur, louant le jeu d’un adversaire ou critiquant la décision d’un entraîneur des Dodgers.

“Je suppose que c’est une sorte de commentaire courant avec un ami imaginaire”, c’est ainsi qu’il a décrit son approche du travail dans une interview en 2016, sa dernière saison avant de se retirer de la radiodiffusion.

Commençant sa carrière à la radio et à la télévision chez les Dodgers derrière le diffuseur du Temple de la renommée Red Barber, Scully, 25 ans, est devenu la plus jeune personne à diffuser un match des World Series en 1953.

“Vin Scully était l’une des plus grandes voix de tous les sports. C’était un géant, non seulement en tant que diffuseur, mais en tant qu’humanitaire”, a déclaré Kasten. “Il aimait les gens. Il aimait la vie. Il aimait le baseball et les Dodgers.”

Né dans le Bronx le 29 novembre 1927, Vincent Edward Scully n’avait que 7 ans lorsque son père est mort d’une pneumonie et sa mère a déménagé la famille à Brooklyn, domicile des Dodgers.

Scully a grandi en jouant au stickball dans les rues et en écoutant des matchs de football universitaire sur la radio familiale. Après avoir joué sur le terrain pendant deux ans dans l’équipe de baseball de l’Université Fordham, Scully a commencé à diffuser des matchs pour la station de radio du collège.

Scully s’est déplacé vers l’ouest avec les Dodgers en 1958, et au cours de ses 67 ans de carrière, il appellerait trois matchs parfaits — Don Larsen dans les World Series 1956, Sandy Koufax en 1965 et Dennis Martinez en 1991 — et 18 no -les frappeurs.

Scully diffusait le match Dodgers-Braves en 1974 lorsque Hank Aaron a frappé son 715e circuit pour battre le record de Babe Ruth en 1974.

“Un homme noir reçoit une ovation debout dans le Grand Sud pour avoir battu le record d’une idole de baseball de tous les temps”, a déclaré Scully aux auditeurs, bien conscient de l’importance culturelle. “Quel moment merveilleux pour le baseball.”

On se souvient également de lui pour avoir qualifié le coup de circuit dramatique de Kirk Gibson lors du premier match de la Série mondiale de 1988, opposant les Dodgers aux Oakland Athletics. “Au cours d’une année qui a été si improbable, l’impossible s’est produit”, a déclaré Scully alors que Gibson donnait son poing emblématique autour des bases après que son ballon de circuit ait navigué par-dessus la clôture du champ droit pour donner aux Dodgers une victoire 5-4.

Scully a été intronisé au Baseball Hall of Fame en 1982, et la porte principale du Dodger Stadium a été nommée en son honneur en 2016, parmi de nombreuses distinctions.

Toujours un favori des fans, Scully a fait quelques apparitions au Dodger Stadium après avoir pris sa retraite en 2016. Malgré sa popularité dans tous les sports, il a déclaré en 2016 qu’il ne voulait pas qu’on se souvienne de lui comme d’un commentateur sportif mais plutôt “le très normal gars que je suis. Je veux juste qu’on se souvienne de moi comme d’un homme bon, d’un homme honnête et d’un homme qui a été à la hauteur de ses propres convictions.

En 2020, Scully a vendu aux enchères des souvenirs personnels de ses décennies dans le sport, récoltant plus de 2 millions de dollars, dont une partie a été reversée à la recherche sur la SLA, également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig. Il a été précédé dans la mort par sa femme de 47 ans, Sandra, décédée en 2021 des complications de la SLA à 76 ans.