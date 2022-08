Vin Scully: le diffuseur du Hall of Fame Dodgers décède à 94 ans

LOS ANGELES –

Le diffuseur du Temple de la renommée Vin Scully, dont les tons doux ont fourni la bande originale de l’été tout en divertissant et en informant les fans des Dodgers à Brooklyn et à Los Angeles pendant 67 ans, est décédé mardi soir, a déclaré l’équipe. Il avait 94 ans.

Scully est décédé à son domicile dans la section Hidden Hills de Los Angeles, selon l’équipe, qui a parlé aux membres de la famille.

“Nous avons perdu une icône”, a déclaré le président et chef de la direction de l’équipe, Stan Kasten, dans un communiqué. “Sa voix sera toujours entendue et gravée dans tous nos esprits pour toujours.”

En tant que diffuseur le plus ancien avec une seule équipe dans l’histoire du sport professionnel, Scully a tout vu et tout appelé. Il a commencé dans les années 1950 avec Pee Wee Reese et Jackie Robinson, jusque dans les années 1960 avec Don Drysdale et Sandy Koufax, dans les années 1970 avec Steve Garvey et Don Sutton, et jusque dans les années 1980 avec Orel Hershiser et Fernando Valenzuela. Dans les années 1990, c’était Mike Piazza et Hideo Nomo, suivis de Clayton Kershaw, Manny Ramirez et Yasiel Puig au 21e siècle.

Les Dodgers ont changé de joueurs, de managers, de dirigeants, de propriétaires – et même de côtes – mais Scully et son style apaisant et perspicace sont restés une constante pour les fans.

Il a ouvert les émissions avec la salutation familière: “Salut, tout le monde, et une très agréable bonne soirée à vous où que vous soyez.”

Toujours aimable à la fois en personne et à l’antenne, Scully se considérait comme un simple intermédiaire entre le jeu et les fans.

Bien qu’il ait été payé par les Dodgers, Scully n’avait pas peur de critiquer un mauvais jeu ou la décision d’un manager, ou de louer un adversaire tout en racontant des histoires sur fond de jeux de routine et de réalisations remarquables. Il a toujours dit qu’il voulait voir les choses avec ses yeux, pas avec son cœur.

“Vin Scully était l’une des plus grandes voix de tous les sports. Il était un géant d’un homme, non seulement en tant que diffuseur, mais en tant qu’humanitaire “, a déclaré Kasten. “Il aimait les gens. Il aimait la vie. Il aimait le baseball et les Dodgers. Et il aimait sa famille. Je sais qu’il cherchait hâte de rejoindre l’amour de sa vie, Sandi.

Vincent Edward Scully est né le 29 novembre 1927 dans le Bronx. Il était le fils d’un vendeur de soie décédé d’une pneumonie quand Scully avait 7 ans. Sa mère a déménagé la famille à Brooklyn, où Scully aux cheveux roux et aux yeux bleus a grandi en jouant au stickball dans les rues.

Enfant, Scully attrapait un oreiller, le plaçait sous la radio à quatre pattes de la famille et posait sa tête directement sous le haut-parleur pour entendre n’importe quel match de football universitaire qui était diffusé. Avec une collation de craquelins salés et un verre de lait à proximité, le garçon a été transpercé par le rugissement de la foule qui a soulevé la chair de poule. Il a pensé qu’il aimerait appeler l’action lui-même.

Scully, qui a joué sur le terrain pendant deux ans dans l’équipe de baseball de l’Université Fordham, a commencé sa carrière en travaillant à des matchs de baseball, de football et de basket-ball pour la station de radio de l’université.

À 22 ans, il a été embauché par une radio affiliée à CBS à Washington, DC

Il a rapidement rejoint le Hall of Famer Red Barber et Connie Desmond dans les cabines de radio et de télévision des Brooklyn Dodgers. En 1953, à 25 ans, Scully est devenu la plus jeune personne à diffuser un match des World Series, une marque qui tient toujours.

Il s’est déplacé vers l’ouest avec les Dodgers en 1958. Scully a appelé trois matchs parfaits – Don Larsen dans la Série mondiale de 1956, Sandy Koufax en 1965 et Dennis Martinez en 1991 – et 18 sans coup sûr.

Il était également en ondes lorsque Don Drysdale a établi sa séquence de manches sans but de 58 manches 2/3 en 1968 et à nouveau lorsque Hershiser a battu le record avec 59 manches consécutives sans but 20 ans plus tard.

Lorsque Hank Aaron a frappé son 715e circuit pour battre le record de Babe Ruth en 1974, c’était contre les Dodgers et, bien sûr, Scully l’a appelé.

“Un homme noir reçoit une ovation debout dans le Grand Sud pour avoir battu le record d’une idole de baseball de tous les temps”, a déclaré Scully aux auditeurs. “Quel moment merveilleux pour le baseball.”

Scully a crédité la naissance de la radio transistor comme “la plus grande rupture unique” de sa carrière. Les fans ont eu du mal à reconnaître les joueurs de moindre importance au cours des quatre premières années des Dodgers dans le vaste Los Angeles Memorial Coliseum.

“Ils étaient à environ 70 rangées impaires de l’action”, a-t-il déclaré en 2016. “Ils ont apporté la radio pour en savoir plus sur tous les autres joueurs et pour voir ce qu’ils essayaient de voir sur le terrain.”

Cette habitude s’est poursuivie lorsque l’équipe a déménagé au Dodger Stadium en 1962. Les fans tenaient des radios à leurs oreilles et ceux qui n’étaient pas présents écoutaient de chez eux ou de la voiture, permettant à Scully de connecter des générations de familles avec ses paroles.

Il a souvent dit qu’il valait mieux décrire rapidement une grande pièce, puis se taire pour que les fans puissent écouter le pandémonium. Après le match parfait de Koufax en 1965, Scully est resté silencieux pendant 38 secondes avant de reprendre la parole. Il est également resté silencieux pendant un certain temps après le coup de circuit de Kirk Gibson pour remporter le premier match de la Série mondiale de 1988.

Il a été intronisé au Baseball Hall of Fame en 1982, a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame cette année-là et a également fait nommer la tribune de presse du stade en 2001. La rue menant à la porte principale du Dodger Stadium a été nommée en son honneur. en 2016.

Cette même année, il a reçu la Médaille présidentielle de la liberté des mains du président Barack Obama.

“Dieu a été si bon pour moi de me permettre de faire ce que je fais”, a déclaré Scully, un fervent catholique qui assistait à la messe le dimanche avant de se rendre au stade de baseball, avant de prendre sa retraite. “Un rêve d’enfant qui s’est réalisé et qui m’a donné 67 ans pour en profiter à chaque instant. C’est un assez grand jour de Thanksgiving pour moi.

En plus d’être la voix des Dodgers, Scully a appelé play-by-play pour les matchs de la NFL et les événements du PGA Tour, ainsi que 25 World Series et 12 All-Star Games. Il a été le principal annonceur de baseball de NBC de 1983 à 1989.

Tout en étant l’un des diffuseurs les plus écoutés du pays, Scully était un homme intensément privé. Une fois la saison de baseball terminée, il disparaîtrait. Il a rarement fait des apparitions personnelles ou des talk-shows sportifs. Il préférait passer du temps avec sa famille.

En 1972, sa première épouse, Joan, est décédée d’une surdose accidentelle de médicaments. Il resta avec trois jeunes enfants. Deux ans plus tard, il rencontre celle qui deviendra sa deuxième épouse, Sandra, secrétaire des Rams de Los Angeles de la NFL. Elle avait deux jeunes enfants d’un précédent mariage, et ils ont combiné leurs familles dans ce que Scully appelait autrefois “mon propre Brady Bunch”.

Il a dit qu’il avait réalisé que le temps était la chose la plus précieuse au monde et qu’il voulait utiliser son temps pour le passer avec ses proches. Au début des années 1960, Scully a arrêté de fumer avec l’aide de sa famille. Dans la poche de chemise où il gardait un paquet de cigarettes, Scully a collé une photo de famille. Chaque fois qu’il sentait qu’il avait besoin de fumer, il sortait la photo pour lui rappeler pourquoi il avait arrêté. Huit mois plus tard, Scully n’a plus jamais fumé.

Après avoir pris sa retraite en 2016, Scully n’a fait qu’une poignée d’apparitions au Dodger Stadium et sa douce voix a été entendue racontant une vidéo occasionnelle jouée pendant les matchs. Surtout, il se contentait de rester près de chez lui.

“Je veux juste qu’on se souvienne de moi comme d’un homme bon, d’un homme honnête et d’un homme qui a été à la hauteur de ses propres convictions”, a-t-il déclaré en 2016.

En 2020, Scully a vendu aux enchères des années de ses souvenirs personnels, qui ont rapporté plus de 2 millions de dollars américains. Une partie a été donnée à UCLA pour la recherche sur la SLA.

Il a été précédé dans la mort par sa seconde épouse, Sandra. Elle est décédée des complications de la SLA à 76 ans en 2021. Le couple, marié depuis 47 ans, a eu sa fille Catherine ensemble.

Les autres enfants de Scully sont Kelly, Erin, Todd et Kevin. Un fils, Michael, est mort dans un accident d’hélicoptère en 1994.

