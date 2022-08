Vin Scully, la voix des Dodgers depuis 67 ans, décède à 94 ans

Vin Scully, qui a été célébré pour sa maîtrise de la phrase gracieuse et son don pour la narration au cours des 67 étés où il a été l’annonceur des matchs de baseball des Dodgers, d’abord à Brooklyn puis à Los Angeles, est décédé mardi à son domicile de Los Angeles. . Il avait 94 ans.

Sa mort a été annoncée par les Dodgers de Los Angeles.

Pour tous les joueurs de renom des Dodgers depuis la Seconde Guerre mondiale, M. Scully était le visage durable de la franchise. Il était également un trésor sportif national, diffusant pour CBS et NBC. Il a appelé le match de baseball de la semaine, les matchs des étoiles, les séries éliminatoires et plus de deux douzaines de séries mondiales. En 2009, l’American Sportscasters Association l’a élu n ° 1 sur sa liste des «50 meilleurs commentateurs sportifs de tous les temps».

Il a commencé à diffuser à Ebbets Field en 1950, alors qu’il était un diplômé mince et roux de 22 ans de l’Université Fordham et un protégé de Red Barber. Lorsque les Dodgers ont déménagé à Los Angeles en 1958, les fans du caverneux Coliseum ont apporté des radios à transistors portables, récemment popularisées sur le marché américain, afin que M. Scully puisse les guider à travers les jours pionniers de la ligue majeure de baseball sur la côte ouest.