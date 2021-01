Il n’y aura aucune des scènes triomphantes, comme celles de la place du Parlement marquant la sortie politique du Royaume-Uni de l’UE en janvier, mais les partisans du Brexit sont déterminés à marquer le moment où le processus long et désordonné deviendra enfin réel le soir du Nouvel An.

Quatre ans et demi après le référendum, la Grande-Bretagne quittera le marché unique et l’union douanière de l’UE jeudi soir à 23 heures.

Pas d’humeur à critiquer l’accord commercial de dernière minute conclu par Boris Johnson, a déclaré Brexiteers L’indépendant ils seront heureux de célébrer le résultat final à la maison.

L’ancienne vice-présidente de l’UKIP, Suzanne Evans – ancienne favorite de la figure de proue du Brexit Nigel Farage avant que le couple ne se dise – a déclaré que ses propres festivités impliqueraient une bouteille de «le magnifique vin mousseux anglais Winbirri».

Lance Forman, ancien député européen du Brexit Party, a réfléchi très, très attentivement à son choix de boissons pour marquer le grand moment à 23 heures. «Je me servirai deux verres de pétillant – un champagne français et l’autre pétillant anglais. D’abord, je boirai le français pour dire au revoir et ensuite l’anglais, pour dire bonjour.

Emily Hewertson, un bailleur de fonds du Brexit qui est devenu célèbre sur les réseaux sociaux après être apparu sur la BBC Heure des questions, a déclaré qu’elle n’était pas pointilleuse sur l’origine de sa boisson – et qu’elle ouvrirait une bouteille de Moët tout en entamant une chanson patriotique. « Je suis vidé que nous ne puissions pas célébrer avec style à cause de Covid, mais je vais ouvrir une coupe de champagne et je vais chanter un vieil or à Rule, Britannia », a-t-elle déclaré.

Emily Hewertson, partisan du Brexit, célèbre l’accord commercial avant la sortie du Royaume-Uni du marché unique de l’UE (Emily Hewertson / Twitter)

A propos de son choix de champagne français, elle a ajouté: «Nous pouvons encore profiter de notre culture européenne commune tout en étant patriotique et en célébrant un regain de souveraineté. Il sera sans aucun doute suivi de la meilleure cure de gueule de bois de tous le matin – un anglais complet.

Le Dr David Bull, un autre ancien député européen du Brexit, a déclaré qu’il s’en tiendrait à l’alcool britannique. «Je vais certainement lever un verre – je pense que je vais prendre du vin mousseux anglais ou du très bon gin britannique, que j’aime beaucoup.

Le présentateur de télévision a ajouté: «Je ne suis pas content de tout dans l’accord, mais j’étais étrangement ému quand il a été fait. Moi, et beaucoup d’autres, avons fait des sacrifices pour cela. Nous avons réussi contre toute attente. Et je ne pense pas que sans le Brexit Party, nous serions arrivés à ce moment.

Et le chef du Brexit Party? M. Farage était silencieux sur ses projets pour le réveillon du Nouvel An. Sa réticence à jeter une puanteur sur l’accord commercial a contribué à donner le ton au n ° 10 au cours de la semaine dernière, et il a déclaré que les partisans du Brexit avaient le droit de « célébrer » leur victoire (malgré sa propre préférence pour un crash sans accord. ).





Joe Porter, un conseiller du parti conservateur dans le Staffordshire, est plus enthousiaste à propos de l’affaire «incroyable» de M. Johnson. Le politicien conservateur a déclaré qu’il allait sortir ses gants de cuisine ce soir pour y cuire quelque chose avec un drapeau syndical. « Ce sera certainement un gâteau de célébration à l’allure patriotique », a déclaré M. Porter.

David Foxx, un partisan du Brexit de Manchester âgé de 40 ans, a ajouté: «Ce sera calme à cause de Covid, évidemment – mais je vais certainement faire éclater une bouteille de champagne cher que j’ai acheté avant octobre dernier. Il a été laissé sans bouchons en attendant le jour de notre départ.

Les europhiles pleurant le grand moment de ce soir voudront peut-être détourner le regard maintenant: Mme Evans dit que les Brexiteers pourraient souhaiter célébrer encore en été, tant que les restrictions de Covid se soulagent.