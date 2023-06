Vin et dîner à Lake Country Art Gallery

Dîner astucieusement comprend le dîner, les boissons et une vente aux enchères en direct et silencieuse

Art pour tous les sens, Lake Country Art Gallery organise Dining Artfully le 17 juin afin de collecter des fonds pour l’organisation.

Considéré comme un spectacle d’imagination et de créativité, les participants apprécieront un dîner de tapas et une boisson. La soirée comprendra de la musique live et une vente aux enchères d’art en direct avec 18 peintures uniques.

Plusieurs artisans, organisations et entreprises locales ont également fait don d’articles pour un encan silencieux qui se déroulera tout au long de la soirée. La populaire collection de dessins tellement mauvais que c’est bon sera disponible à l’achat pendant l’événement.

L’expérience vin et dîner commence à 18 h à la galerie d’art. Les billets coûtent 25 $.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

ArtfundraiserLake Country