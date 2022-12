Vin Diesel se souvient de la co-star de Fast and Furious, Paul Walker, écrit “neuf ans, je t’aime ..”

À l’occasion du neuvième anniversaire de la terrible mort de son ami et co-vedette Paul Walker dans un accident de voiture en 2013, Vin Diesel a rendu hommage à l’acteur.

Walker avait 40 ans au moment de l’accident de voiture mortel à Santa Clarita, en Californie, le 30 novembre 2013, et l’acteur Fast and Furious, 55 ans, a partagé une photo d’eux deux en ligne.

Il a écrit: “Neuf ans … je t’aime et tu me manques.”

Quelques jours après sa mort, Vin Diesel avait écrit : “Pablo, j’aimerais que tu puisses voir le monde en ce moment… et l’impact profond que ta vie entière a eu sur lui, sur nous… sur moi.”

Le frère de Cody Walker s’est entretenu avec TMZ l’année dernière et a félicité Diesel de continuer à rendre hommage à son défunt frère.

“Je pense que Vin et toute la famille ont fait du bon travail en laissant le personnage partir au coucher du soleil. Je pense que Paul aurait un vrai coup de pied là où il est parti. C’est devenu tellement fou. C’est une course folle et sauvage à ce point”, a déclaré Cody, qui est brièvement apparu dans Furious 7 tout en aidant la franchise à radier le personnage de Walker.

“Je ne peux pas spéculer sur ce qu’il penserait, je sais juste que Vin adopte toujours une approche très sérieuse pour garder à l’esprit l’héritage de Paul et a toujours fait un très bon travail en rendant hommage à son personnage”, a ajouté Cody. “Ils ont travaillé ensemble et ont été frères pendant des années. Ils étaient tous si jeunes quand tout a commencé.”

Le 30 novembre 2013, Walker a péri dans un accident de voiture. Il avait 40 ans. Les frères de Paul, Caleb et Cody, ont été recrutés pour le remplacer pour le reste du tournage car il était en train de filmer Fast 7 à l’époque, puis son visage a été ajouté numériquement à leur corps.