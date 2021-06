Vin Diesel, la star de John Cena bat des records de pandémie et frappe 70 millions de dollars aux États-Unis

La seule chose plus forte que la famille ? Les débuts au box-office de ‘F9’, la dernière entrée de la saga ‘Fast & Furious’ d’Universal. Après de nombreux retards au cours d’un an et demi, ‘F9’ a ouvert ses portes à 70 millions de dollars sur 4 179 sites nord-américains. C’est de loin le plus gros départ pour un film au box-office américain depuis le début de COVID-19.

L’hommage sur grand écran aux hommes imposants, aux voitures rapides et aux cascades défiant la gravité donne un élan bien nécessaire à l’industrie du cinéma, qui a du mal à rebondir alors que le public commence à se sentir à l’aise de retourner dans son multiplex local. « F9 » est le dernier blockbuster qui espère établir une nouvelle référence au box-office pour les temps COVID. Avant ce week-end, « A Quiet Place Part II » de Paramount a organisé le week-end d’ouverture de l’ère de la pandémie avec 48,3 millions de dollars de ventes inaugurales de billets.

« F9″ ne devait pas atteindre les sommets du week-end d’ouverture de ses prédécesseurs en franchise, car la fréquentation n’est pas revenue aux niveaux d’avant COVID et le box-office canadien, qui représente une partie des revenus nord-américains, est toujours presque entièrement fermé. En ce qui concerne les lancements de séries « Fast », « F9 » a un léger avantage sur le spin-off « Hobbs & Shaw », qui a généré 60 millions de dollars et terminé sa sortie en salles avec 173 millions de dollars aux États-Unis et 759 millions de dollars dans le monde. Le film précédent de la série principale était « Le destin des furieux » de 2017, qui a ouvert ses portes à 98 millions de dollars et a finalement rapporté 226 millions de dollars en Amérique du Nord et 1,2 milliard de dollars dans le monde. L’entrée de 2015 « Furious 7 » a marqué un sommet de franchise, affichant un énorme 147,2 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours de sortie, en route pour 353 millions de dollars au box-office national et 1,5 milliard de dollars dans le monde.

David A Gross, qui dirige la société de conseil en cinéma Franchise Entertainment Research, a déclaré que le week-end inaugural de ‘F9’ est « une excellente ouverture dans une série extraordinaire ». « Au cours du mois dernier, le cinéma a montré des éclairs de force réelle, y compris ce week-end et » A Quiet Place 2 « , mais cela a également été hésitant », a déclaré Gross. « ‘F9’ et ‘A Quiet Place 2’ sont les lectures les plus propres de ce que l’entreprise peut faire maintenant à la fois des séries fortes et des sorties en salles pures / pas de streaming. »

Gross fait référence à « Cruella » et « Raya et le dernier dragon » de Disney, ainsi qu’aux titres récents de Warner Bros. comme « The Conjuring : The Devil Made Me Do It » et « Godzilla vs Kong ». Ces films ont suivi les palmarès du box-office, mais leurs recettes sont accompagnées d’un astérisque car elles sont également disponibles sur les plateformes de streaming. Alternativement, des options telles que «A Quiet Place Part II» et «F9» ont bénéficié du fait que les cinéphiles ne peuvent les regarder qu’en salles. Après 45 jours sur grand écran, « A Quiet Place Part II » passera au nouveau service de streaming Paramount Plus, tandis que « F9 » sera proposé sur les plateformes premium de vidéo à la demande après une période similaire.

À l’étranger, ‘F9’ a été une force auprès d’un public international, les ventes de billets dépassant la barre des 300 millions de dollars. Le film a ajouté 38 millions de dollars supplémentaires sur 45 marchés étrangers, portant son total à 335 millions de dollars à l’international et à 405 millions de dollars dans le monde. Bien que les restrictions de l’ère COVID et les hésitations des consommateurs signifient que les totaux globaux du box-office «F9» seront probablement inférieurs aux versements «rapides» passés, l’action-aventure n’a pas coûté moins cher à produire ou à commercialiser et à promouvoir à l’échelle mondiale. Cela signifie que le film au budget de 200 millions de dollars devra vendre de nombreuses locations en ligne, en plus des billets de cinéma, pour entrer dans le noir.